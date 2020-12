Борис Джонсън: Новият щам на коронавируса може да е с до 70% по-заразен

Н овият щам на коронавируса, открит във Великобритания, може да е с до 70 процента по-заразен, каза днес премиерът Борис Джонсън, цитиран от световните агенции, предаде БТА.

В същото време Джонсън подчерта, че засега британските експерти не са открили доказателства тази разновидност на вируса да е по-смъртоносна.

От утре в столицата Лондон и югоизточна Англия отново ще бъде въведено максимално равнище на ограничителните мерки заради разпространението на новия щам, съобщи британският премиер. Той призова британците да се подготвят за едно по-различна Коледа, без обичайните празненства и събирания.

WATCH LIVE: An update on coronavirus (19 December 2020) https://t.co/zqVXIkifSd

"Нещата ще са радикално различни до Великден", увери Джонсън, визирайки започналата кампания по масово ваксиниране на населението във Великобритания.

Британският премиер говори на пресконференция след видеоконферентно заседание с министри, посветено на епидемичната обстановка. На този фон броят на потвърдените случаи на коронавирус във Великобритания днес надхвърли 2 милиона.

На същата пресконференция, главният здравен инспектор на Англия Крис Уити каза, че новият щам се разпространява невероятно бързо в Лондон и югоизточната част на британската област, но по-бавно в останалите райони. Шансовете човек да умре или да отиде в болница след заразяване с тази разновидност на коронавируса са приблизително същите като при стария вариант, отбеляза Уити. Той подчерта, че това не е най-лошият момент от епидемията, тъй като вече са налице медицински контрамерки.

Британският главен научен съветник Патрик Валанс каза, че ваксините изглежда изграждат имунитет срещу новия щам. Необходими са нови ограничителни мерки, за да бъде поставена ситуацията с разпространението на тази разновидност на коронавируса под контрол, заяви още той.

По-рано днес стана ясно, че новият щам на коронавируса,

идентифициран в Обединеното кралство, може да се разпространява по-бързо. Властите правят спешни изследвания, за да потвърдят, че той не е по-смъртоносен, съобщи главният здравен инспектор на Англия Крис Уити, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

New COVID-19 strain spreads more quickly, UK medical chief says https://t.co/P78uX3o6SW pic.twitter.com/FXUUQudsOl