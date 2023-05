СЗО обяви край на COVID пандемията

С ветовната здравна организация (СЗО) отмени глобалното извънредно положение, въведено заради COVID-19, предаде Ройтерс.

"С голяма радост обявявам извънредната ситуация, свързана с COVID-19 за приключила", заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Covid-19 is no longer a global health emergency, the World Health Organization says https://t.co/JFw1o5nUKg