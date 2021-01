Отложиха церемонията за наградите "Грами" заради коронавируса

Е дно от най-престижните отличия в музикалния свят, церемонията за обявяване носителите на наградите "Грами" е отложена с 6 седмици. Вместо на 31 януари тя ще се състои на 14 март. Причината е бързото увеличаване на случаите на заразени с коронавируса в Лос Анджелис, съобщиха организаторите.

В съвместно изявление Националната звукозаписна академия и телевизия "Си Би Ес" посочват, че решението за отлагането на церемонията е взето след обсъждане със здравни експерти и музиканти.

The Grammy Awards have been postponed due to the coronavirus pandemic. https://t.co/eUQDNqJ1VC — CBS Los Angeles (@CBSLA) January 6, 2021

"След обмислени разговори със здравни експерти, нашият водещ Тревър Ноа и артисти, които трябва да се появяват на церемонията, взехме решение за пренасрочването на 63-тите годишни награди "Грами", които ще бъдат излъчени в неделя, 14 март 2021 г., от центъра "Стейпълс" в Лос Анджелис", се посочва в изявлението.

Отлагането беше оповестено по-рано от сп. "Ролинг стоун" и "Варайъти".

The Grammys will no longer be held this month, with organizers now hoping to stage the event in March https://t.co/xuWVADhmPv pic.twitter.com/mzjKcXForN — Rolling Stone (@RollingStone) January 5, 2021

Новата дата на спектакъла съвпада с друга церемония - тази за носителите на наградите на Гилдията на актьорите в киното и телевизията, която е част от цикъла отличия с кулминация вечерта на оскарите. Връчването на Златните глобуси е преместено от началото на януари за 28 февруари, а на Oскарите - от края на февруари за април.

Номинациите за наградите "Грами" бяха оповестени през ноември. Певицата Бионсе води с девет на брой. Сянка върху обявяването им хвърли демонстрираното от звукозаписната академия пренебрежение към канадския певец Уикенд, който се очакваше да бъде сред водещите претенденти за престижните музикални отличия.

Сред номинираните за наградите "Грами" са също Тейлър Суифт, Дуа Липа, Роди Рич, Пост Малоун, Рене Зелуегър, Били Айлиш и брат й Финиъс. Първи номинации в кариерата си получиха "Строукс", Меган дъ Стелиън, Хари Стайлс.

Националната звукозаписна академия не е оповестила кои артисти ще пеят на шоуто, което обикновено е тричасов микс от изпълнения на живо и благодарствени речи на победителите.

After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the 63rd #GRAMMYs to be broadcast Sunday, March 14, 2021.



More details: https://t.co/JyrHZ7JpQi pic.twitter.com/MoZLLoEEgx — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2021

Други водещи наградни шоута, сред които церемониите за най-престижните телевизионни отличия "Еми" и видео музикалните награди на MTV, се състояха миналата есен под формата на микс от живи, виртуални и социално дистанцирани появи на знаменитости, но без публика.

В Лос Анджелис расте броят на хоспитализациите и смъртните случаи от коронавирус. Фитнес залите, фризьорските салони и ресторантите са затворени. Към жителите е отправен призив да стоят у дома колкото се може повече.