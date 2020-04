Онлайн концертът на Лейди Гага събра 127 млн. доларa

А мериканската поп звезда Лейди Гага разкри, че се чувства „трогната“ от успеха на "Един свят: Заедно у дома", предаде БГНЕС.

Андреа Бочели изнесе солов Великденски концерт от празната Миланска катедрала

34-годишната певица помогна за провеждането на онлайн концерта, в който участваха някои от най-известните музикални звезди и актьори в света.

Концерт в болницата: Цигулар свири на пациенти с Ковид-19

В Туитър Гага изрази своята признателност към артистите, които се присъединиха към нея в борбата срещу пандемията от коронавирус.

Тя написа: "Обичам всички изпълнители в #TogetherAtHome. И всички, които гледаха, и всички, които не са или не са могли. Всички имаме значение. Ние сме един свят".

I am so humbled to have been a part of this project. Thank you @GlblCtzn. Thank you @WHO. I love you 🌎❤️ https://t.co/kBH0Ds45tf