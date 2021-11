Чешкият президент се срещна с кандидати за министри, докато е в стъклена кутия

Ч ешкият президент Милош Земан започна днес разговори с кандидатите за министри в бъдещото либерално-консервативно правителство, въпреки че е заразен с коронавирус, предаде ДПА.

Лидерът на Партията на пиратите Иван Бартош първи се срещна с президента в двореца в Лани.

Бартош, който е кандидат за министър на регионалното развитие и цифровизацията, каза след срещата, че не е имало сериозни различия в мненията.

По думите му е била засегната темата за финансирането за достъпни жилища.

Земан се срещна в неделя с новия премиер Петър Фиала. За да се предотврати възможността за предаване на вируса, президентът се намираше в прозрачна пластмасова кутия.

Същата предпазна мярка беше взета и днес.

Breaking News : President Miloš Zeman, infected by # COVID19, attends the inauguration of the new Prime Minister (Petr Fiala) from a glass urn. #Zeman Zeman in box #News #breakingnews #COVID19 #Czech #CzechRepublic #viral #coronavirus #vaccine pic.twitter.com/x2SXBdKNBa