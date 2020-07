Ловят с кучета заразените с коронавирус в ОАЕ

М инистерството на вътрешните работи на Обединените арабски емирства използва обучени полицейски кучета, за да открива заразените с коронавирус, съобщи днес телевизия „Ал Арабия“.

Учени: Прасетата имат имунитет срещу коронавируса

Местните власти твърдят, че са провели успешно няколко полеви изпитания в рамките на които полицейски кучета са засекли с висока точност случаи на заразяване с коронавирус. Според представените данни, успеваемостта е била 92 %.

Тестовете са проведени в няколко болници в продължение на две седмици.

Учен с революционна теория за коронавируса

Сега тренираните кучета ще трябва да разкриват заразени по време на патрулиране по улиците, както и на многолюдни места като гари и летища.

Watch: Ministry of Interior officers in the #UAE have successfully completed trials involving the use of K9 police sniffer dogs in detecting #COVID19 patients as part of preventive and precautionary measures aimed at curbing the spread of #coronavirus.https://t.co/WDr9qV3Sza pic.twitter.com/8xHsmWwFlo