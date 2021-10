Кога ще разберем какъв е произходът на COVID-19?

Н ад 200 млн. потвърдени случая в световен мащаб и около 4,5 млн. жертви. Това е тъжната равносметка от продължаващата вече близо две години пандемия от COVID-19. И докато опитите за окончателното справяне с опасната болест продължават, въпросът какъв е произходът на заразата все още няма категоричен отговор и не спира да подхранва редица конспиративни теории. Според повечето учени, няма основание да се смята, че COVID-19 е изкуствено създаден, но много хора са на противоположното мнение.

Covid-19 has returned to Wuhan after more than a year with no cases https://t.co/6Hk17SdxN9 — The Wall Street Journal (@WSJ) August 4, 2021

Липса на достатъчно доказателства

В края на август тази година американското разузнаване представи заключенията от своето разследване за произхода на COVID-19. Според доклада, смъртоносната болест не е разработена като биологично оръжие. Експертите, участвали в изготвянето му, отбелязват още, че вирусът вероятно не е генетично модифициран, но „няма достатъчно доказателства, за да се даде една или друга оценка“. Разузнавателните служби също така не са стигнали до общо заключение относно произхода на заразата, тъй като „мненията им се разминават“. Данните, с които разполагат, сочат, че две хипотези са еднакво правдоподобни: „естествен контакт със заразено животно и инцидент в лаборатория“.

Установяването на произхода на вируса е от огромно значение. Това не просто ще помогне за овладяването на настоящата криза, но и ще допринесе за предотвратяването на бъдещи пандемии. Ако източникът на заразата се окаже прилеп, както предполагат редица експерти, то това ще покаже нагледно колко опасен може да бъде контактът между диви животни и хора, живеещи и работещи в близост до естествения им хабитат. Подобно разкритие ще засили и натиска върху властите по цял свят да наложат повече ограничения върху изсичането на горите и разширяването на градовете. Ако пък се окаже, че вирусът е изпуснат в резултат на лабораторен инцидент, то това би довело до затягането на мерките за сигурност.

A study documenting the trade in live wild animals at Wuhan wet markets stayed unpublished for more than a year. Now, fresh detail on the origins of Covid-19 are finally coming to light. https://t.co/zv5NRn87F8 pic.twitter.com/gDMmHMfQSO — Bloomberg (@business) August 24, 2021

Размяна на обвинения

Един от основните изводи в доклада на американското разузнаване е, че властите в Китай не са знаели за новата болест преди избухването на пандемията, но няма как да се даде окончателна оценка за произхода на COVID-19 без помощта на Пекин. Според САЩ, азиатската държава „възпрепятства глобалното разследване, не иска да споделя информация и обвинява други страни“. Китайските власти пък са на мнение, че международната общност използва темата за пандемията, за да упражнява политически натиск върху тях.

За никого не е тайна, че отношенията между САЩ и Китай през последните години се влошиха значително. Това затруднява изключително много работата на експертите, опитващи се да установят произхода на смъртоносната болест. „Фактът, че липсата на прозрачност пречи на разследването, е наистина разочароващ. Темата, за съжаление, се политизира твърде много“, отбелязва вирусологът Дарил Фалзарано. Повечето експерти непрекъснато повтарят, че не бива да се правят прибързани заключения, а установяването на произхода на зарази като COVID-19 е сложна задача и може да отнеме няколко години.

Covid ‘was spreading virulently in Wuhan’ as early as summer 2019, report suggests https://t.co/mOzDstmpPA — The Independent (@Independent) October 6, 2021

Институтът в Ухан

По-рано тази година, екип на СЗО посети китайския град Ухан, където беше регистриран първият случай на COVID-19. Според резултатите от тяхното разследване, предаването на болестта от прилеп на друго животно и оттам – на човек, е най-вероятната хипотеза за избухването на пандемията, но трябва да бъдат извършени „по-специфични анализи“. От СЗО също така обявиха, че вероятността вирусът да е бил изпуснат от лаборатория е „изключително малка“. Това тяхно заключение беше подложено на ожесточени критики, тъй като според редица учени е твърде рано да се поставят подобни оценки, а и няма достатъчно доказателства, за да бъде отписана тази теория.

Фактът, че в Ухан се намира един от най-модерните институти по вирусология в света, повдига много въпроси. Част от него е единствената лаборатория в Китай, сертифицирана по стандарта BSL-4 – най-високото ниво на биологична безопасност. Учените, работещи в подобни лаборатории, изследват някои от най-опасните болести, познати на човечеството. Според разследване на вестник „Уолстрийт джърнъл“, няколко седмици преди да бъде официално съобщено за избухването на пандемията, трима сътрудници на института са постъпили в болница с остри симптоми на COVID-19. Властите в Китай отрекоха това и на свой ред обвиниха САЩ в разпространяването на лъжи.

Sharri Markson’s book on Covid’s Wuhan lab leak theory raises more questions than it answers https://t.co/aDmz9ZZzli — The Guardian (@guardian) October 8, 2021

„Много хора смятат, че наличието на подобен комплекс близо до мястото, откъдето тръгна пандемията, е твърде съмнително съвпадение. Всъщност, обяснението е много просто“, отбелязва вирусологът Кристиан Андерсен от изследователския институт „Скрипс“ в Калифорния и добавя: „Има лаборатории в близост до местата, където съществува опасност от избухването на огнища на опасни болести. Именно това са и местата, където те трябва да бъдат изследвани“. Той подчертава, че Ухан е многолюден град, в който има няколко пазара, на които се продават диви животни (предполага се, че COVID-19 е тръгнал именно от такъв пазар). Освен това, в района през годините са регистрирани няколко случая на подобни коронавируси.

Все пак няма как да се отрече, че през годините лабораторни инциденти са се случвали нееднократно. В Сингапур, Тайван и Китай няколко учени, които изследвали вируса на ТОРС (Тежък остър респираторен синдром), били случайно заразени по време на своята работа. През 2014 г. пък десетки лабораторни работници в американския град Атланта били изложени на риск от заразяване с антракс в резултат на нарушение на процедурите за безопасност. „Исторически погледнато, лабораторните инциденти не са нещо нечувано. За да разберем какво точно се е случило в Ухан, трябва да извършим по-задълбочени изследвания“, отбелязва вирусологът Джеси Блум от изследователския център „Фред Хътчинсън“.

Exclusive: China will examine blood bank samples identified by World Health Organization investigators as a possible source of key information about Covid-19's origins https://t.co/NAGIe7KW1q — CNN (@CNN) October 13, 2021

Какво предстои да се случи?

Резултатите от няколко изследвания показват, че вирусът SARS-CoV-2, който причинява COVID-19, вероятно е циркулирал още през октомври 2019 г. Ето защо от СЗО препоръчват да се търсят антитела срещу него в съхраняваните в Китай кръвни проби. Това ще помогне да бъде установена кога и как се е появила опасната болест, но проблемът е, че подобно изследване ще отнеме много време. „Може да анализираме данни в продължение на 10 години и пак да не открием нищо“, смята Фалзарано.

Здравните експерти са на мнение, че трябва да се положат повече усилия за изследването на вирусите, разпространявани от животни в Източна и Югоизточна Азия. Става въпрос не само за прилепи, но и за панголини, норки, котки и зайци. Не бива да се забравят и фермите за диви животни, които продават своите продукти на пазари като този в Ухан. „Колкото и неприятно да звучи, истината е, че все още нямаме почти никаква представа както точно се е случило. По тази причина няма как да изключим нито една възможност“, подчертава в заключение Блум.