Как коронавирусът прониква в мозъка

К оронавирусът прониква в мозъка чрез нервните клетки в обонятелна част на носната лигавица, установиха германски учени. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature Neuroscience.

Вирусолог обясни как действа ваксината срещу Covid-19, опасна ли е

🌟 Buzzing in the Belgian Healthcare Community 🌟



📰 Olfactory transmucosal SARS-CoV-2 invasion as a port of central nervous system entry in individuals with COVID-19

https://t.co/C0pQpSszd2

#COVID19 pic.twitter.com/vSj9d6kVse