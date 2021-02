В САЩ се разпространява нова мутация: по-заразна и по-агресивна

И зследователите в САЩ са разтревожени. Причината: нова мутация на коронавируса, която се разпространява в щата Калифорния. За първи път тя е била установена през декември 2020 - от учени от медицинския център "Cedars-Sinai" в Лос Анджелис. Междувременно наличие на новата мутация е доказано и в други американски щати. Единични случаи са регистрирани и в други страни, например в Австралия, пише "Дойче веле".

По-заразна и по-агресивна?

Според изследване на Калифорнийския университет в Сан Франциско, новооткритият вариант B.1.427/B.1.429 е вероятно по-заразен и по-агресивен от първоначалния вид. Предполага се, че новият щам може да предизвиква по-тежко протичане на болестта. Това бе съобщено от редица американски медии, позоваващи се на учените от Сан Франциско. Тяхното изследване все още не е публикувано, тъй като не е преминало през типичните за една научна публикация независими контролни процеси. Според вестник "Лос Анджелис Таймс", в момента т.нар. калифорнийска мутация се анализира от местната здравна служба. Очаква се в края на седмицата да се появи предварителна онлайн-публикация по темата.

В рамките на изследването са били анализирани около 2000 проби от 44 калифорнийски региона, информира американското научно списание "Наука". Всички те са взети в периода от септември 2020 до края на януари 2021. Към края на януари заразите с новата мутация са представлявали 50% от общия брой на анализираните проби. В пробите от септември не е било доказано наличието на новия вариант на вируса. За целия период новият щам е доказан в 21,3% от всички проби. От тези данни става ясно, че само за няколко месеца се забелязва силно регионално разпространение на мутацията.

Освен това, изследването оценява болничния престой на 324 пациенти, лекувани от Ковид-19 в Университетската клиника на Сан Франциско. При онези, които са били заразени с новия щам B.1.427/B.1.429, вероятността от нужда от интензивни медицински грижи е била пет пъти по-висока, отколкото при заразените с "дивия тип" на вируса (немутирал). Що се отнася до риска от смърт, при заразените с калифорнийския вариант той е бил до 11 пъти по-висок.

Засякоха нов вариант на вируса в Ню Йорк

