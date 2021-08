CNN уволни трима служители, защото отишли неваксинирани на работа

А мериканската телевизия Си Ен Ен е уволнила трима свои служители, които нарушили вътрешните правила на компанията като отишли на работа без да са ваксинирани срещу COVID-19, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Three employees at CNN have been fired for violating the network's coronavirus policy by coming into the office unvaccinated, according to US media reportshttps://t.co/8wz2yz6l6f