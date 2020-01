Кралица Елизабет II подписа проектозакона за Брекзит

Д окументът за излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) е подписан от кралица Елизабет II, предава AFP.

"Нейно Величество кралицата одобри законопроекта за Брекзит, който следователно става закон за Брекзит“, заяви в профила си в социалната мрежа "Туитър" Стивън Баркли, министърът за Брекзит.

"Законът дава възможност на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз на 31 януари".

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr