Brexit напът да разедини Европейския съюз

Ще остане ли единен Европейският съюз по време на бъдещите преговори за отношенията с Великобритания? Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел признава, че това се оказва голямо предизвикателство, пише британското издание The Daily Express.

Загреб атакува големия разрив в ЕС, ресор на българка

Представителят отправи призив за единство, за да се предотврати разделение в последните дни на Великобритания като член от ЕС. Шарл Мишел заяви, по време на откриването на ротационното председателство на Хърватия, че "ще бъде много важно, като първа фаза, да се гарантира единство и прозрачност на държавите-членки, за да се постигне тази сделка".

“The Prime Minister has been impressing on colleagues that the whole point of leaving the EU was to regain the freedom to do things differently....there is ‘no way’ the government will go for a high alignment model to prevent friction at the border”https://t.co/EB64PCDVAM