Шотландия иска референдум за независимост, Великобритания отказа

П ремиерът на Шотландия Никола Стърджън поиска да проведе нов референдум за независимост на страната, но британското правителство отказа да даде разрешение, предаде БТА.

Според Никола Стърджън втори референдум за независимост на Шотландия е „демократично искане“. Нейната Шотландска национална партия спечели 48 от общо 59-те депутатски места в Шотландия на парламентарните избори в Обединеното кралство миналата седмица. Този резултат прави поредния референдум „неоспорим“, каза тя.

“I will consider all reasonable options to secure Scotland’s right to self-determination”



Scottish First Minister Nicola Sturgeon says “it is for the prime minister to explain why it is acceptable to ignore election after election in Scotland”https://t.co/lcHqweRSK7 pic.twitter.com/9S4N2UHvwQ