Samsung Galaxy XR отваря нов свят за технологиите

В ъпреки че появата на което и да е голямо устройство със смесена или разширена реалност (XR) след Vision Pro неизбежно води до сравнения с Apple, пускането на пазара на Galaxy XR от Samsung не е следване, а кулминация на дългоочаквано пътешествие. Samsung е постоянен играч в сегмента VR/XR от години, а това устройство – известно и с с кодово име „Project Moohan“ (на корейски „безкрайност“) – бележи най-амбициозния и стратегически значим ход досега. Чрез партньорство с Google и Qualcomm за изграждане на отворената екосистема на Android XR, Samsung прави мащабна, окончателна стъпка, която най-накрая би могла да трансформира пазара на XR шлемове от нишова концепция в ежедневна реалност.

Galaxy XR е проектиран да демократизира сегмента, без да прави компромис с основните спецификации. Захранва се от чипсет Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, съчетан с 16GB RAM. Визуалното потапяне се осигурява от два Micro-OLED дисплея, които предлагат 27 милиона пиксела – резолюция от 3552 x 3840 на око – надминавайки плътността на пикселите на много конкуренти. Очилата са и сравнително леки – 545 грама, като батерията е разположена във външен корпус за удобство на потребителя.

Истинската революционна способност обаче се крие в софтуера и интеграцията с изкуствен интелект. Като дебютно устройство за Android XR, очилата могат да изпълняват почти всички стандартни мобилни приложения за Android, решавайки незабавно проблема с недостига на съдържание, който измъчва новите платформи.

Централно място в преживяването заема дълбоката интеграция на изкуствения интелект Gemini на Google. Мултимодалният асистент може да „вижда“ това, което вижда потребителят, и да разбира какво прави чрез многобройните камери за проследяване, което позволява контекстуални взаимодействия. Потребителите могат просто да погледнат обект от реалния свят и да използват Circle to Search за информация или да помолят Gemini да ги води през завладяващо 3D изживяване с Google Maps. Изкуственият интелект дори може да се похвали с възможността автоматично да пространствено преобразува съществуващи 2D снимки и видеоклипове в завладяващи 3D спомени, превръщайки статичните цифрови албуми в динамични преживявания.

Galaxy XR е достъпен за разработчици с OpenXR, WebXR и Unity. На ежедневно ниво това означава: големи виртуални екрани, плаващи във вашата среда, продуктивност със свободни ръце навсякъде, забавление и пространствени игри. За бизнес потребителите Samsung посочва виртуално обучение, дистанционно сътрудничество и индустриални работни процеси, върху които вече се партнира.

Мнозина ще опишат Galaxy XR като „просто още едни очила“, преследваща Apple, но Samsung позиционира това по различен начин. Фирмата посочва дългия си опит в работата с носими устройства и XR/VR и подчертава, че платформата Android XR е нова екосистема, която е отворена и мащабируема в слушалки, очила и други формати устройства.

С цена от ~1799 долара, приблизително половината от цената на много конкуренти, Samsung се стреми към по-широко разпространение. Стартирайки това като първа стъпка, пътната карта включва по-тънки очила и по-леки устройства по-късно (2026 г. и след това). Ако изпълни обещанието си за удобен хардуер, силна софтуерна поддръжка, широка екосистема от приложения и смислени AI + XR изживявания, Galaxy XR има потенциал да даде тласък на масовия пазар на „очила“ по начин, който е чакан твърде дълго. Индустрията чака „момента на iPhone“ в XR и с убедително съотношение цена-производителност и отворена екосистема, която насърчава полезността пред новостта, Samsung Galaxy XR има потенциала да бъде този дългоочакван катализатор.

