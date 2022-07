Откриха кратера, от който произлиза най-старият известен марсиански метеорит

У чени са установили кратера, от който най-старият известен марсиански метеорит първоначално е тръгнал към Земята, предаде Франс прес.

Това откритие може да даде информация как се е образувала нашата планета.

Метеоритът NWA 7034, наречен "Черната красавица", очарова геолозите, когато бе намерен в пустинята Сахара през 2011 г.

