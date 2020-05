Учени разкриха първия случай на човек, убит от метеорит

П реди около 130 години сред хълмовете на Османската империя един много нещастен човек може би е срещнал много злощастен край. Ново проучване твърди, че е открило най-ранните доказателства за смърт от удар от метеорит.

Въпреки че досега имаше много недоказани твърдения за смърт от метеорит, това ново изследване се базира на множество документи, които предоставят най-ранните писмени данни за такава смърт.

Резултатите от проучването са публикувани в списанието Meteoritics & Planetary Science.

Изследователи, ръководени от университета Еге в Турция, са превели писмена документация, че метеорит е ударил и убил човек и е оставил друг парализиран на 22 август 1888 г. в Сулеймания, Ирак.

For the first time in history, we have evidence of death by meteorite — and it was documented in letters sent to Sultan Abdulhamit II in the 1800s https://t.co/GOZxKOc8qg