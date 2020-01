Учени смятат, че са открили кратер от удар с метеорит на 800 000 г.

Е дин от най-големите метеорити, някога удряли Земята, се е сблъскал с планетата ни преди около 800 000 г.

До този момент обаче не се знаеше точно къде е кратерът от този мащабен сблъсък.

Според скорошен доклад, публикуван в National Academy of Sciences journal кратерът най-вероятно се намира под дебел слой лава в платото Болавен в югоизточната част на Лаос.

Метеоритите са космически обекти, които успяват да оцелеят, преминавайки през земната атмосфера, и успешно достигат повърхността на планетата.

Метеоритът, който удря Земята преди повече от 790 000 г., е бил с диаметър от 2 км, а сблъсъкът е бил толкова силен, че е останки се разпрострели из цяла Азия, Австралия и дори Антарктида.

Първите знаци, които подсказват на учените за мястото на удара, са малки стъкловидни телци, познати като тектити.

Според учените тектитите се формират след сблъсък именно с метеорит при условия на изключително високи температури и налягане.

„Наличието на тектити означава, че метеоритът е бил с толкова големи размери и се е движел с такава скорост, че е успял да разтопи скалите, с които се е сблъскал”, споделя пред CNN професор Кери Сиех.

Тектити на между 750 000 г. и 35,5 млн. г. са откривани из цялата планета, на всички континенти с изключение на Антарктида.

Сегашното проучване е първото, което се доближава толкова близо до истината за това къде точно се намира кратера от този сблъсък.

