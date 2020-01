Откритие: намериха твърд материал, по-стар от Слънцето

Ч астици от отдавна мъртва звезда бяха открити от учени вътре в метеорит, паднал на Земята през 60-те години на миналия век. Те са идентифицирани като най-стария твърд материал, намиран някога от човека, съобщава „Скай Нюз“ (Sky News).

Звездният прах се е образувал преди 7 млрд. години, много преди нашето Слънце да бъде родено. Звездите се раждат, когато частици прах и газ, носещи се из космоса, се сблъскват една с друга и се нагряват. След като горят в продължение на милиони години те умират и изхвърлят частици в космоса.

Тези частици звезден прах или пресоларни зрънца в крайна сметка образуват нови звезди, нови планети, луни и метеорити.

Изследователи от Природонаучния музей в Чикаго анализирали пресоларни зрънца, открити в метеорита Мърчисън, който паднал в щата Виктория, Австралия през 1969 г.

