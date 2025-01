Starship на SpaceX излита на 13 януари

П ървото тестово изстрелване на транспортната система за многократна употреба Starship през 2025 г. е насрочено за 13 януари. Съответният срок беше определен от SpaceX.

„Седмият тестов полет на Starship е на път да започне в понеделник, 13 януари“, се казва в уебсайта на компанията. Предишният, 6-ти, старт на Starship се състоя на 20 ноември. Петите тестове за летателна интеграция на системата се проведоха на 13 октомври.

Starship ще има полезен товароносимост от над 100 тона до ниска околоземна орбита. Планира се системата да се използва за изстрелване на товари и хора в Космоса, в лунни и марсиански мисии, а също в интерес на Пентагона.

The FAA will host public meetings in-person on Jan. 7th and virtually on Jan. 13th

January 9th meetings have been CANCELLED#FAA #Starship #SpaceX #BocaChica https://t.co/ZX5ocpfh8T