Руски учени потвърдиха: Eксплозията на SpaceX Starship разкъса дупка в атмосферата

Н ово проучване на руски учени твърди, че неочакваната експлозия на ракетата Starship на SpaceX по време на тестов полет през ноември 2023 г. е разкъсала "йоносферна дупка" в горните слоеве на атмосферата.

Това е първият път, когато този тип атмосферни смущения са създадени от експлозия, причинена от човека, казват изследователите.

(Видеото е архивно: SpaceX изстреля нов екипаж към МКС)

На 18 ноември 2023 г. SpaceX изстреля своята ракета Starship — най-голямата и най-мощна ракета, създавана някога — за втори път от тестовото и производствено съоръжение на SpaceX Starbase в Бока Чика, Тексас.

LIFTOFF OF STARSHIP FLIGHT 2 pic.twitter.com/08DvbfIzsL

Около 4 минути след излитането, първата степен на ракетата — голямата, долна част, която съдържа основните двигатели —се отдели от горната част на ракетата, както беше планирано, но неочаквано избухна малко след това, преди да успее да кацне обратно на Земята. След това, още 4 минути по-късно, останалата част от ракетата се взриви при по-голямо "бързо непланирано разглобяване" на около 150 километра над земята.

Основателят и главният изпълнителен директор на компанията Илън Мъск по-късно каза, че ракетата щеше да стигне до орбита, ако носеше подходящ полезен товар.

В новото проучване, публикувано на 26 август в списанието Geophysical Research Letters, изследователите разкриха, че втората експлозия временно е създала голяма дупка в йоносферата — частта от атмосферата между 80 и 650 километра над земната повърхност, където газовете са били йонизирани или лишени от електрони и превърнати в плазма.

"Обикновено такива дупки се образуват в резултат на химични процеси в йоносферата, дължащи се на взаимодействие с горивото на двигателя", казва водещият автор на изследването Юрий Ясюкевич, йоносферен физик в Института по слънчево-земна физика (ISTP) на Руската академия на науките. Това е първият известен път, когато йоносферна дупка е създадена от "катастрофални явления" като експлозия, причинена от човека, добави той.

Множество сателити и международни наземни станции наблюдаваха смущението, което продължи 30 до 40 минути, преди засегнатата част от йоносферата да се възстанови напълно, пишат изследователите. Пиковият размер на дупката остава неясен.

🚨🚀 STARSHIP ENGINE EXPLODES AT SPACEX TEXAS FACILITY



Vapors cause secondary explosion on test stand.



pic.twitter.com/ihtLiX3lil