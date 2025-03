Мъск: "Старшип" ще потегли към Марс в края на 2026 г.

О снователят на SpaceX Илон Мъск заяви, че мегаракетата кораб "Старшип" ще се отправи към Марс в края на следващата година с хуманоидния робот "Оптимус" на Tesla на борда, предаде Ройтерс.

Ако всичко премине успешно, тогава кацането на хора на Червената планета може да започне през 2029 г., въпреки че 2031 г. е по-вероятното, добави Мъск в публикация в X.

Elon: "If all goes well, SpaceX will send Starships to Mars with Optimus robots and Grok (in late 2026). pic.twitter.com/X0qSRumn5V