Ето кога се очаква да пуснат мегаракетата "Старшип" в експлоатация

А мериканският предприемач Илон Мъск очаква мегаракетата "Старшип", дело на компанията му "Спейс Екс", да може да пътува до Марс до две години, ако проектът върви по план, съобщи електронното издание Спейс, като цитира публикация на милиардера в социалната мрежа "Екс".

Началните мисии "ще бъдат безпилотни, за да се провери надеждността на кацането на Марс... Ако преминат успешно, първите полети с екипаж до Марс ще бъдат след 4 години", написа Мъск. Обявените целеви срокове са смели, отбеляза електронното издание Спейс.

