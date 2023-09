Полярни пръстеновидни галактики: Мистериозни обекти в космическо пространство

Т ова, което смятахме за съвсем обикновена спирална галактика недалеч от Млечния път, ни изненада. Това коментира екип от експерти пред Science Alert.

NGC 4632, намираща се на около 56 милиона светлинни години от нас, е заобиколена от огромен газов пръстен, който обгръща галактиката под силно наклонен ъгъл спрямо галактическата ѝ равнина.

Учените обясняват, че до момента той не е открит от изследователите, защото в по-голямата част от електромагнитния си спектър пръстенът е невидим. Те посочват, че газовият пръстен се появява, само когато небето се наблюдава с радиотелескоп.

Откритието може да постави NGC 4632 в групата на изключително редки галактики, известни като полярни пръстеновидни галактики - но също така предполага, че тези галактики може би не са толкова редки, колкото смятахме.

Взрив, ярък колкото стотици милиарди слънца, бе забелязан в Ирландия

"Откритията показват, че от един до три процента от близките галактики може да имат газови полярни пръстени, което е много повече, отколкото предполагат учените", казва астрофизикът Нейтън Дег от Университета Куинс в Канада.

Полярните пръстеновидни галактики разполагат с пръстен, изграден от прах, газ и звезди - който обикаля около или близо до полюсите на галактиката, т.е. перпендикулярно на галактичната равнина, обясняват учени.

Учените не знаят, как са се получили въпросните "блестящи" пръстени по този начин, но в момента има две водещи теории.

Първата сочи, че материалът се движи по космическата мрежа през междугалактическото пространство и се озовава в орбита около галактика, образувайки част от нея.

Втората теория казва, че пръстенът е съставен от материал, гравитационно изтласкан от друга галактика, която се е приближила и е взаимодействала с галактиката на полярния пръстен.

Интересно е, че полярните пръстени се срещат предимно в галактики от лещовиден и елиптичен тип. Това са галактики, които са размити и неструктурирани, без изразени спирални ръкави, каквито се наблюдават в галактики като Млечния път.

Наблюденията са разкрили полярни пръстени около 0,5% от близките лещовидни галактики. Във Вселената има много повече, отколкото се вижда от ограниченото човешко око, казват експерти.

Астрофизикът Нейтън Дег не е очаквал да открие скрит полярен пръстен около спиралната галактика NGC 4632.

"NGC 4632 е една от двете полярни пръстеновидни галактики, които идентифицирахме от 600 галактики, картографирани в първото ни малко изследване WALLABY", казва астрономът Бърбел Корибалски от CSIRO в Австралия.

