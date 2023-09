Екипажът на кораба "Союз МС-23" се завърна на Земята

Е кипажът на космическия кораб "Союз МС-23" се завърна на Земята след най-дългата мисия в историята на Международната космическа станция (МКС), съобщи ТАСС.

С кораба, който кацна в степите на Казахстан, се завърнаха космонавтите на Роскосмос Сергей Прокопиев и Дмитрий Петелин, който беше и специален кореспондент на руската осведомителна агенция, и астронавтът на НАСА Франк Рубио.

Hatches have been closed as NASA astronaut Frank Rubio and two cosmonauts are aboard the Soyuz MS-23 spacecraft awaiting undocking scheduled for 3:54am ET. pic.twitter.com/8RxZSo8lNC

Прокопиев, Петелин и Рубио пристигнаха на МКС с кораба "Союз МС-22" на 21 септември миналата година.

Завръщането им на Земята се забави с шест шест месеца, след като корабът им претърпя авария и се наложи да бъде изпратен "Союз МС-23", с който да се приберат. Така мисията на Сергей Прокопиев, Дмитрий Петелин и Франк Рубио в космоса продължи 371 дни, ставайки най-дългата в историята на МКС.

Undocking confirmed!



Frank Rubio of @NASA_Astronauts and the rest of the Soyuz MS-23 crew are beginning their voyage back to Earth. Landing is scheduled for 7:17 a.m. ET. pic.twitter.com/VQT9N8mPW8