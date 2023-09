Китайският товарен космически кораб "Тянчжоу-5" завърши мисията си

К итайският товарен космически кораб "Тянчжоу-5" се отдели от орбиталната станция "Тянгун" и по-голямата част от него изгоря в земната атмосфера, съобщи Синхуа.

#China's #Tianzhou-5 cargo spacecraft re-entered the atmosphere in a controlled manner at 9:13 a.m. Tuesday, according to the China Manned Space Agency (CMS).https://t.co/mJGFrkCwB5 — People's Daily app (@PeoplesDailyapp) September 12, 2023

Останалите отломки са паднали контролирано в безопасна зона в Тихия океан.

Корабът "Тянчжоу-5" беше изстрелян от космодрума Вънчан на о-в Хайнан на 12 ноември 2022 г. Той достави на китайската орбитална станция гориво, оборудване и вещи за тайконавтите.

After completing all assigned tasks, the Tianzhou-5 cargo spacecraft separated from the space station combination on Monday and switched to independent flight, according to the China Manned Space Agency. pic.twitter.com/Eaf9Cnfkcq — People's Daily, China (@PDChina) September 11, 2023

Китайската станция е на орбита на около 400 км и ще работи повече от 10 години. Предназначена е за трима души (до шест за кратко време при смяна на екипажи). През 2022 г. тя заработи на пълен режим и е отворена за международни проекти.

"Тянчжоу-5" достави оборудване за приложни проекти, като студентския научен спътник "Macao 1", който беше изведен в орбита на 18 декември 2022 г. Той работи стабилно като космическа платформа за научна практика за радиолюбители.

China's Tianzhou-5 cargo spacecraft re-entered the atmosphere in a controlled manner at 9:13 a.m. Tuesday, according to the China Manned Space Agency (CMS). #space #modernization #ChinaPath pic.twitter.com/T69ov8QPDQ — China Daily (@ChinaDaily) September 12, 2023

Изпитването в орбита на космически водородно-кислородни горивни клетки е друго експериментално постижение на "Тянчжоу-5", което осигурява данни и теоретична подкрепа за бъдещите пилотирани лунни изследвания на Китай.

Сред другите ключови полезни товари е космическото оборудване за откриване на високоенергийни частици.