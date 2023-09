След 250 милиона години Земята ще стане непригодна за живот

У чени от университета на Бристол, Великобритания, са стигнали до извода, че след около 250 милиона години Земята ще стане непригодна за живот на бозайниците след сливането на всички континенти и образуването на нов суперконтинент с много влажен и горещ климат, съобщи пресслужбата на учебното заведение.

"Образуването на нов суперконтинент ще доведе до среда, която е крайно неподходяща за живот. Обичайните температури ще бъдат между 40 и 50 градуса Целзий, с още по-високи стойности през деня, към които ще се добавят и свръхвисоки нива на влажност. Хората и всички други видове бозайници ще измрат в подобна среда, тъй като няма да могат да охлаждат телата си нормално", казва водещият автор Александър Фарнсуърт.

Изследователят и колегите му стигнали до този извод с помощта на компютърен модел на вътрешността и климата на планетата, който им е позволил да изчислят как ще се промени формата на земната суша през следващите стотици милиони години. Изследователите са установили, че през това време всичките седем съществуващи днес континента ще се обединят в нов суперконтинент, който са нарекли Пангея Ултима.

Според изчисленията на геолозите Пангея Ултима ще се простира почти от Северния до Южния полюс. Значителна част от този суперконтинент обаче ще бъде разположена в екваториалните и тропическите райони на Земята. Благодарение на тази комбинация от характеристики Пангея Ултима ще окаже значително влияние върху климата на цялата планета.

