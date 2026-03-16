Защо иранските дронове са толкова трудни за прехващане

16 март 2026, 13:03
Е втини за производство, изстрелвани с хиляди и причиняващи големи разрушения в Близкия изток, иранските дронове "Шахед", един от които уби в четвъртък френски военен в Иракски Кюрдистан, разполагат със средства за противодействие на опитите за прехващането им.

  • Самостоятелна навигация

Заглушаването на джипиес (GPS) сигналите е широко разпространена практика в района на Персийския залив с цел да се дезориентират вражески армии и дронове, но това води до сериозни смущения в морската навигация и в ежедневието. Въпреки това много дронове все пак поразяват целите си.

"Като не използвате джипиес, избягвате това заглушаване", обяснява пред АФП Томас Уитингтън, изследовател от Кралския институт на обединените въоръжени сили (РУСИ).

"Точно преди или точно след излитането си дронът включва джипиес приемник, за да установи местоположението си", пояснява той.

След това се включва жироскоп, който измерва скоростта, посоката и местоположението на апарата в зависимост от мястото, от което е излетял. Това е инерциална навигация в самостоятелен режим.

В момента на удара по целта дронът може да включи отново джипиеса си или да остане в режим на инерциална навигация, но с риск от по-неточен удар.

  • Механизми за противодействие на заглушаването на сигнала

Във войната в Украйна руските дронове "Геран-2" от типа "Шахед" разполагат с "най-съвременната система за потискане на радио заглушаване, с други думи тя потиска вражеските заглушаващи сигнали, като същевременно запазва желания джипиес сигнал“, посочи през 2023 г. американският мозъчен тръст "Институт за научни изследвания в областта на международна сигурност".

Устройства за противодействие на радиосмущенията са били открити върху останки от дрон в Кипър в първите дни на сегашната война в Близкия изток, съобщи европейски източник от отбранителната индустрия пред AФП.

"Той е сглобен от части, които се продават в търговската мрежа, но притежава много от възможностите, с които разполага джипиес оборудването на американската армия", каза пред АФП Тод Хъмфрис, професор в Тексаския университет в Остин.

"Дроновете "Шахед" са модернизирани", обяснява говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. "За да се противопоставим на това, са необходими по-сложни и по-многобройни средства за радиоелектронна борба", добавя той.

  • Материалите, от които са изработени 

"Радарът лесно засича големите, изработени от метал самолети, защото металът е проводима повърхност, която отразява голяма част от енергията обратно към него", отбелязва Томас Уитингтън.

Иранските дронове обаче често са изработени "от леки материали, които абсорбират радарните вълни" като например пластмаса или стъклени влакна, обяснява РУСИ в публикация от 2023 г.

Размерът на безпилотните апарати и полетът им на ниска височина им позволяват да се промъкват през мрежата на системите за откриване.

  • Използва ли Иран други системи за навигация?

Използва ли Иран китайската навигационна система "Бейдоу" (BeiDou) – конкурент на джипиес системата? Въпросът вълнува наблюдателите, като някои от тях смятат, че това може да засили устойчивостта срещу заглушаване.

"Някои предавания на сигнали са по-трудни за заглушаване от други, но всички могат да бъдат заглушени", пояснява пред AФП Дейна Гоуард, председател на "Фонда за устойчива навигация и синхронизация", американска неправителствена организация, специализирана в защитата на критична инфраструктура от заплахи, свързани с разстройване на джипиес комуникациите.

Други подозрения падат върху "Лоран", система за радионавигация без спътници, разработена по време на Втората световна война и изведена от употреба след появата на джипиес системата. Иранците обявиха през 2016 г., че ще възобновят използването на тази алтернатива на джипиес системата, но по мнение на редица експерти към днешна дата няма нищо, което да потвърждава, че тя е активна.

Този тип система изисква също мрежа от големи наземни предаватели, които са по-забележими и преди всичко могат да станат обект на бомбардировки.

  • Как да се защитим по-добре?        

За да се защитят от дронове, армиите се фокусират върху друг вариант: да ги свалят с оръдия, ракети, дронове прехващачи или дори лазери, които израелците и американците разработват най-активно.

Що се отнася до по-голямата ефективност на заглушаването, "всичко зависи от способността да се засекат радиоизлъчванията на дрона, ако той излъчва сигнали", посочва Томас Уитингтън, имайки предвид финалната фаза на полета.

Украинците, от своя страна, показаха, че заглушаването работи. 

Те твърдят, че успяват да заглушат, отклонят или "подменят" (така наречения спуфинг, spoofing) сигналите на значителна част от руските дронове. Между средата на май и средата на юли 2025 г. Киев е неутрализирал 4652 руски дрона благодарение на средствата за "радиоелектронна борба", спрямо 6041 свалени, от общо 12 851, сочат данни на украинската армия, анализирани от AФП. Двете вида средства – електронни и конвенционални – често се използват паралелно.

Източник: БТА, Али Бехтауи     
