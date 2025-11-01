Технологии

Има ли смисъл от охладителите за лаптопи

Подложките с вентилатори са често препоръчвани, но полезни ли са реално

Мартин Дешев Мартин Дешев

1 ноември 2025, 06:13
Има ли смисъл от охладителите за лаптопи
Източник: iStock/Getty Images

В продължение на десетилетия стандартният съвет за прегряващ лаптоп е бил да си купите охлаждаща подложка. Тези стойки, оборудвани с вентилатори, обещават да се борят с ограничаването на изчислителната мощ заради прегряването и да подобрят производителността, като просто обдухват машината с въздух. След обширни тестове обаче, нарастващият консенсус, подкрепен от скорошен анализ на MakeUseOf, показва, че за повечето потребители това привидно логично решение всъщност е до голяма степен безполезно. 

Основното твърдение, че охлаждащите подложки предлагат незначителна полза, е силно подкрепено от доказателства. Въпреки че охлаждащата подложка понижава температурата на лаптопа, спадът е минимален - обикновено само от 2 до 5 градуса по Целзий. В по-натоварващи сценарии, като например игри или рендиране на видео, това незначително намаление просто не е достатъчно, за да има значение. А пък при нормално използване на лаптопа, не е нужно допълнително охлаждане.

Тук мнозина биха казали, че техният лаптоп загрява дори и при леки натоварвания. Това обикновено означава, че той или не е почистен добре и е задръстен с прах, или е с остаряла термопаста, която не прави добър контакт с охладителя, или е софтуерно е претоварен чрез множество допълнителен софтуер или дори вирус. Тоест, в нито един от тези случаи охладителната подложка не би решила основния проблем, нито пък настоящия - с прегряването, отбелязват анализаторите.

Те допълват, че повечето охлаждащи подложки не се подравняват добре с действителните вентилационни отвори на лаптопа, което ограничава тяхната ефективност. Освен това, температурата в помещението играе голяма роля - ако околният въздух вече е топъл, вдухването на повече от него в лаптопа няма да помогне много, тъй като въздушният поток на подложката не е значително по-хладен. 

Въпреки всеобхватното твърдение, охлаждащите подложки не лъжат напълно. Анализът признава, че те „технически работят“, като осигуряват леко понижаване на температурата. Те могат да предложат временно, бързо решение, ако вградената охладителна система на лаптопа е компрометирана, например поради счупен вътрешен вентилатор.

Освен това, някои добре проектирани и скъпи подложки използват гумени или дунапренени уплътнения, за да вкарват активно въздух във вентилационните отвори на лаптопа, което ги прави много по-ефективни от генеричните модели. Тези по-добри решения обаче често са скъпи, шумни и твърде обемисти за преносима употреба. Но ще помогнат на лаптопа да работи една идея по-тихо.

За да се получат оптимални резултати, трябва да се тестват различни подложки - с различни размери и разположение на вентилаторите, за да се подравнят с отворите на лаптопа. Всичко това обаче изисква тестове и време, което не е много практично в реалността. 

В крайна сметка проблемът с прегряването на лаптопите е вътрешен и решението също трябва да е такова. Съвременните лаптопи имат усъвършенствани термични конструкции, способни да работят с максимална производителност самостоятелно. Най-добрата защита срещу топлината, която намалява производителността, не е външен вентилатор, а правилна поддръжка.

Вместо да харчат пари за охлаждаща подложка, потребителите е по-добре да се съсредоточат върху почистването на вътрешните вентилационни отвори и, при по-стари устройства, върху смяната на термопастата на процесора и графичния процесор. Минималната инвестиция във време и пари за вътрешна поддръжка ще доведе до много по-големи и по-трайни подобрения в производителността и контрола на температурата, отколкото която и да е обикновена охлаждаща подложка може да предложи. 

Редактор: Мартин Дешев
лаптоп компютър хардуер технологии процесор
