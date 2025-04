ChatGPT вече запомня всичко: Как това ще промени комуникацията ви?

OpenAI обяви началото на поетапно внедряване на нова функция за памет в ChatGPT, която позволява на чатбота да адаптира своите отговори въз основа на предишни разговори с потребителя.

Актуализиране на подробности

Според компанията тази функция, която се появява в настройките на ChatGPT като „използване на запазена памет“, е предназначена да направи диалозите с бота по-персонализирани и подходящи. Актуализацията добавя контекст от предишни разговори към всички възможности на ChatGPT – генериране на текст, глас и изображения.

Новата функция първоначално ще бъде достъпна за абонати на ChatGPT Pro и Plus, с изключение на потребители от Обединеното кралство, ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. В тези държави е необходим допълнителен външен преглед, за да се спазят местните разпоредби.

Starting today, memory in ChatGPT can now reference all of your past chats to provide more personalized responses, drawing on your preferences and interests to make it even more helpful for writing, getting advice, learning, and beyond. pic.twitter.com/s9BrWl94iY