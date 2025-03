Какво представлява изкуственият интелект и как работят програми като ChatGPT и DeepSeek

П рез последното десетилетие изкуственият интелект (ИИ) все повече се превръща в част от нашето ежедневие.

Той се използва за всичко - от персонализиране на каналите в социалните медии до постигане на медицински пробиви.

Но тъй като големите технологични компании и правителствата се борят да бъдат начело на развитието на ИИ, критиците изразяват предпазливост по отношение на потенциалната му злоупотреба, етичните трудности и въздействието върху околната среда.

Какво е ИИ и за какво се използва?

ИИ позволява на компютрите да се учат и да решават проблеми по начин, който може да изглежда като човешкия.

Компютрите не могат да мислят, да съпреживяват или да разсъждават самостоятелно.

Въпреки това учените са разработили системи, които могат да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект, като се опитват да възпроизведат начина, по който хората учат и прилагат знания​.

Програмите с изкуствен интелект могат да обработват големи количества данни, да идентифицират модели и да следват подробни инструкции за използването на тази информация.

Това може да е опит да се предвиди какъв продукт може да купи даден онлайн купувач въз основа на предишни покупки, за да се препоръчат продукти.

Технологията стои и зад виртуални асистенти, управлявани с глас, като Siri на Apple и Alexa на Amazon, и се използва за разработване на системи за автономни автомобили.

ИИ помага и на социални платформи като Facebook, TikTok и X да решават какви публикации да показват на потребителите. Услугите за стрийминг Spotify и Deezer използват ИИ, за да персонализират музикални препоръки.

Учените също така използват ИИ като начин за откриване на ракови заболявания, за ускоряване на диагностиката и за идентифициране на нови лекарства.

Компютърното зрение, форма на ИИ, която позволява на компютрите да откриват обекти или хора в изображения, се използва от рентгенолозите, за да им помогне да прегледат резултатите от рентгеновите снимки.

Какво представляват програмите за генеративен изкуствен интелект като ChatGPT, DeepSeek и Midjourney?

Генеративният изкуствен интелект се използва за създаване на ново съдържание, което може да изглежда като създадено от човек.

Той прави това, като се учи от огромни количества съществуващи данни, като например онлайн текст и изображения.

ChatGPT и чатботът на китайския му конкурент DeepSeek са два широко използвани инструмента за генеративен ИИ. Midjourney може да създава изображения от прости текстови описания.

Така наречените чатботове, като Gemini на Google или Meta AI, могат да водят текстови разговори с потребителите.

Генеративният изкуствен интелект може да се използва и за създаване на висококачествени видеоклипове и музика.

Песни, имитиращи стила или звученето на известни музиканти, стават вирусни, като понякога оставят феновете объркани относно тяхната автентичност.

Защо ИИ е противоречив?

Макар да признават потенциала на ИИ, някои експерти са обезпокоени от бързината на неговото развитие.

Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че ИИ може да засегне близо 40% от работните места и да задълбочи финансовото неравенство.

Професор Джефри Хинтън, компютърен учен, смятан за един от „кръстниците“ на развитието на ИИ, изрази загриженост, че мощните системи за ИИ могат дори да застрашат човечеството - опасение, отхвърлено от неговия колега „кръстник на ИИ“ Ян Лекун.

Критиците подчертават и потенциала на технологията да възпроизвежда необективна информация или да дискриминира някои социални групи.

What is agentic AI, and why is it so powerful?



AI agents are systems that can think, plan, and act on their own to achieve goals with minimal human input.



This technology is a game changer — and will revolutionize the way that we work.@bianca_nobilo explains how it works. pic.twitter.com/mTYpE7c3yF