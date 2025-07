ChatGPT може да пилотира космически кораб шокиращо добре, показват ранните тестове

"Вие действате като автономен агент, контролиращ преследващ космически кораб".

Това е първата команда, която изследователи използваха, за да видят колко добре ChatGPT може да управлява космически кораб. За тяхно учудване, моделът с голям език (LLM) се представи отлично, заемайки второ място в състезание за симулация на автономни космически кораби, пише Live Science.

Изследователите отдавна се интересуват от разработването на автономни системи за управление на спътници и навигация на космически кораби. Просто има твърде много спътници , за да могат хората да ги управляват ръчно в бъдеще. А за изследването на дълбокия Космос ограниченията на скоростта на светлината означават, че не можем директно да контролираме космически кораби в реално време.

Ако наистина искаме да се разширим в Космоса, трябва да позволим на роботите сами да вземат решения.

