Бъг в iPhone може да повреди Wi-Fi функциите му

П роблем в iPhone може да доведе до повреждането на Wi-Fi модула на устройството, съобщава ZDNet. Оказва се, че проблемът може да се породи без никакви действия от страна на потребителя.

Причината доста проста. Нужно е просто телефонът да се свърже към Wi-Fi мрежа с името %p%s%s%s%s%n и това ще го накара веднага да изключи Wi-Fi модула си.

След това нито промяна на името на мрежата, нито рестартиране на телефона успяват да активират Wi-Fi модула отново. Така зложелател може привидно да повреди доста устройства на нищо неподозиращи потребители.

Това е възможно, когато iPhone е с активирана функция за автоматична връзка към Wi-Fi мрежи, например такива без парола, или познати. Нужно е от менюто с настройки на iPhone да се избере секцията Wi-Fi > Auto-Join Hotspots и там да се изключи автоматичното свързване (да се сложи позиция Never или Ask to Join).

Ако все пак телефонът ви стане жертва на този бъг, има начин Wi-Fi модулът да бъде пуснат отново без посещение в сервиз. Трябва да се отвори основното меню с настройки на телефона след това да се избере General > Reset > Reset Network Settings. Така ще се изтрият мрежовите настройки и Wi-Fi модулът ще заработи отново, но ще е нужно след това да се въведат наново настройките и паролите.

