Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

З а втора поредна години Влади Кулев е нашия експерт в кампанията „Отговорни на пътя“, в която говорим и съветваме, без да сочим с пръст. Причините да изберем него са няколко. Първата, говореща най-много за качествата му на инструктор и тест пилот, е фактът, че той е единственият инструктор у нас, едновременно сертифициран от BMW, Mercedes-Benz и Porsche за провеждане на тестове за динамично шофиране и обучения за безопасно шофиране. Мотото му е „Шофирането не е просто подаване на газ. Има много мислене и още повече физика и математика“.

Втората е свързана с факта, че на въпроса „Искаш ли“, без въобще да бъде довършен, отговори: „Правим го“. Защото за него пътната безопасност е кауза, която не е свързана със средства и време, макар да му отнема и от двете по много. И накрая мога да изтъкна факта, че разговорите с него са удоволствие, а историите – безценни.

„България е една от малкото държави, в които винаги търсим причини във всичко наоколо, преди първо да погледнем себе си. Сочим вина в състоянието на настилката, в конфигурацията на пътя, в маркировката, в мантинелите, в знаците, в другите участници в движението, в политиците [не че всичко това няма значение], във високите цени на ягодите и във външния дълг на Замбия, но никога не допускаме, че всъщност ние може не бъркаме някъде!“

„Първото и най-лесно нещо, което можем да променим, е нашия стил на шофиране. Винаги питам участниците на обученията по безопасно шофиране - кое е по-лесно и може да стане по-бързо: „да преасфалтираме републиканската пътна мрежа или да се научим да не попадат в аквапланинг?“

„В следващите 10 минути обяснявам какво кара автомобила да попадне в аквапланинг, как да го предотвратим преди да се случи и ако го приложат, как никога повече няма да попаднат в състояние на аквапланинг. Винаги обаче има поне един участник в обучението, който намира сили да зададе въпроса: „Какво да правим, когато вече сме в аквапланинг?“ Игнорирайки цялата информация, която вече е получил и е повече от достатъчна, за да не попадне в това състояние.“

С други думи, обобщава Влади, четем рецептата за ястието, там пише да сложим 20 грама сол, ние слагаме 500 и после се чудим защо манджата е пресолена и как да я оправим!

Шофирането безопасно всъщност не е атомна физика и се състои от редица много простички мерки.

„Често ме питат - какво да направя в тази и тази ситуация, описвайки ситуацията. Винаги разбирам, че сами са допуснали грешките, за да попаднат в нея. Предотвратяването на попадането в опасна ситуация е ключът към безопасно шофиране.

