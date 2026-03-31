Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

31 март 2026, 09:32
З а втора поредна години Влади Кулев е нашия експерт в кампанията „Отговорни на пътя“, в която говорим и съветваме, без да сочим с пръст. Причините да изберем него са няколко. Първата, говореща най-много за качествата му на инструктор и тест пилот, е фактът, че той е единственият инструктор у нас, едновременно сертифициран от BMW, Mercedes-Benz и Porsche за провеждане на тестове за динамично шофиране и обучения за безопасно шофиране. Мотото му е „Шофирането не е просто подаване на газ. Има много мислене и още повече физика и математика“.

Втората е свързана с факта, че на въпроса „Искаш ли“, без въобще да бъде довършен, отговори: „Правим го“. Защото за него пътната безопасност е кауза, която не е свързана със средства и време, макар да му отнема и от двете по много. И накрая мога да изтъкна факта, че разговорите с него са удоволствие, а историите – безценни.

„България е една от малкото държави, в които винаги търсим причини във всичко наоколо, преди първо да погледнем себе си. Сочим вина в състоянието на настилката, в конфигурацията на пътя, в маркировката, в мантинелите, в знаците, в другите участници в движението, в политиците [не че всичко това няма значение], във високите цени на ягодите и във външния дълг на Замбия, но никога не допускаме, че всъщност ние може не бъркаме някъде!“

Секундата между контрола и катастрофата: Как да овладеем автомобила в критичен момент

“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

„Първото и най-лесно нещо, което можем да променим, е нашия стил на шофиране. Винаги питам участниците на обученията по безопасно шофиране - кое е по-лесно и може да стане по-бързо: „да преасфалтираме републиканската пътна мрежа или да се научим да не попадат в аквапланинг?“

„В следващите 10 минути обяснявам какво кара автомобила да попадне в аквапланинг, как да го предотвратим преди да се случи и ако го приложат, как никога повече няма да попаднат в състояние на аквапланинг. Винаги обаче има поне един участник в обучението, който намира сили да зададе въпроса: „Какво да правим, когато вече сме в аквапланинг?“ Игнорирайки цялата информация, която вече е получил и е повече от достатъчна, за да не попадне в това състояние.“

С други думи, обобщава Влади, четем рецептата за ястието, там пише да сложим 20 грама сол, ние слагаме 500 и после се чудим защо манджата е пресолена и как да я оправим!

Шофирането безопасно всъщност не е атомна физика и се състои от редица много простички мерки.

„Често ме питат - какво да направя в тази и тази ситуация, описвайки ситуацията. Винаги разбирам, че сами са допуснали грешките, за да попаднат в нея. Предотвратяването на попадането в опасна ситуация е ключът към безопасно шофиране.

Бъдете част от промяната!

"Нет Инфо" и CarMarket изказват сърдечни благодарности на нашите партньори, които ни подкрепиха в тази изключително важна мисия: SFA Automotive (официален представител на Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth и Leapmotor), верига бензиностанции OMV, онлайн застрахователна платформа Trusti.bg, Български Червен Кръст и сдружение Ангели на пътя“. Тяхната подкрепа е доказателство, че заедно можем да постигнем много!

Посетете нашите уебсайтове и станете част от „Отговорни на пътя“! Промяната започва от всеки един от нас. Готови ли сте да бъдете отговорни?

AI не успява да спечели доверието на хората

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Зеленски предлага помощта на Украйна за разблокиране на Ормузкия проток

Киев победи Русия в Черно море в периода 2023–2024 г., а сега предлага да направи същото с Иран в Персийския залив

Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?

Според Зорница Костова след опита за убийство край Перник Васил Михайлов се укривал в Боровец

Нови разкрития за фаталния побой в Слънчев бряг, завършил с убийство

Повдигнаха най-тежкото обвинение на един от участниците в конфликта

Втора поредна победа за Алекс Раева в "Като две капки вода"

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Какво представлява гама-хидроксибутиратът?

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Разследването е започнало през март 2025 г.

Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев

Тя ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

В дневния ред на депутатите са включени изслушвания на трима служебни министри

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

За да приготвите този „кралски" пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци" от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

