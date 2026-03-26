Любопитно

Секундата между контрола и катастрофата: как да овладеем автомобила в критичен момент

Ние в "Нет Инфо" и CarMarket вярваме, че разговорът за пътната безопасност трябва да е постоянен и конструктивен, а не само реактивен. Затова стартираме кампанията „Отговорни на пътя“

Пламен Георгиев

26 март 2026, 10:35
20 000 живота. Това е цената, която сме платили по българските пътища от 1999 г. насам. Представете си, че цял един град като Свищов просто е изчезнал от картата. Докато статистиките отчитат напредък към целите на ЕС, реалността по асфалта остава сурова: България все още е сред лидерите по смъртност на пътя в Европа. За пострадалите от ПТП в Европейския съюз се отделят средно по 2% от БВП годишно, за да се преодоляват трайните последствия след настъпване на тежък инцидент на пътя.

Да бъдем „Отговорни на пътя“: Промяната започваме ние самите

Темата за пътната безопасност обикновено "живее" в медиите само три дни след поредната трагедия. Ние в "Нет Инфо" и CarMarket вярваме, че разговорът трябва да е постоянен и конструктивен, а не само реактивен. Не искаме да сочим с пръст, а да дадем инструменти за оцеляване по българските пътища.

Като най-голямата онлайн медийна група в България, "Нет Инфо" носи огромна отговорност. Затова ние продължаваме кампанията „Отговорни на пътя” за втора поредна година. За нас пътната безопасност е тема, която трябва да е винаги в общественото полезрение, а не да живее само след трагедии, причинени от поредния пътен терорист.

Подобно на първото издание на кампанията през миналата година, ще говорим конструктивно, в опит да бъдем полезни със съвети от доказали се професионалисти. Защото когато изпуснем контрола над автомобила, няма място за паника, само за рефлекси. Затова се доверяваме на най-добрите:

Екатерина Стратиева: Единствената жена, преборила мъжете на подиума в Европейския рали шампионат. Трикратна европейска шампионка по рали за жени, с над 150 състезания в над 20 държави. Кой по-добре от нея може да ни покаже как да овладеем автомобила в критични ситуации?

Влади Кулев: Единственият наш инструктор официално сертифициран от три водещи германски автомобилни бранда едновременно. Професионалист с над 20 години опит в организирането на автомобилни тестове по целия свят. Няма писта или полигон за безопасно шофиране, на които Влади да не е работил. Той ще ни разкрие тайните на безопасното шофиране, които ще ви дадат увереност и сигурност зад волана.

В поредица от пет видеа, подкрепени от масирана медийна кампания в цялото ни портфолио (nova.bg, vesti.bg, dariknews.bg, telegraph.bg, carmarket.bg), те ще ни преведат през най-важните аспекти на отговорното шофиране:

Какво да правиш, когато колата откаже да те слуша, защото един от най-честите инциденти е, когато колата поднесе

Спиране в критична ситуация: защо натискането на спирачката понякога е най-грешното решение?

Най-застрашените участници в движението: Мъртвата зона и как един поглед в огледалото спасява човешки живот

„Гумите“ и защо според Влади Кулев те са по-важни от конете под капака на колата ни

Отговорността към пътната безопасност започва от най-ранна детска възраст, смята Катя.

Няма да сочим с пръст. Ще ви предложим конкретни съвети, практически демонстрации и експертни знания, които ще ви направят по-уверени и отговорни на пътя. Защото пътната безопасност не е просто статистика, тя е отговорност към себе си, към близките ни и към всеки участник в движението.

Ще се опитаме да сме полезни, защото думата превенция много често се използва без да е подплатена с реален смисъл.

Бъдете част от промяната!

"Нет Инфо" и CarMarket изказват сърдечни благодарности на нашите партньори, които ни подкрепиха в тази изключително важна мисия: SFA Automotive (официален представител на Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth и Leapmotor), верига бензиностанции OMV, онлайн застрахователна платформа Trusti.bg, Български Червен Кръст и сдружение „Ангели на пътя“. Тяхната подкрепа е доказателство, че заедно можем да постигнем много!

Посетете нашите уебсайтове и станете част от „Отговорни на пътя“! Промяната започва от всеки един от нас. Готови ли сте да бъдете отговорни?

Редактор: Пламен Георгиев
