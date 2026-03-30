“Отговорни на пътя“, еп. 1: Как да реагираме при презавиване или недозавиване (ВИДЕО)

В първия епизод от социалната кампания на „Нет Инфо“ и CarMarket.bg разглеждаме темата за презавиване и недозавиване като част от непредвидените ситуации, които могат да застрашат безопасността ни

През целия месец април CarMarket.bg ще се превърне в една своеобразна трибуна, от която, без излишен патос и популизъм, ще говорим за „пътна безопасност“ и „отговорност на пътя“. Смятаме, че това трябва да се случва целогодишно, а не само когато в медиите стане печално известен някоя драматична фатална случка на пътя, която накара обществото да се възмути. Защото такива случки става ежедневно, но ние не разбираме за тях.

Източник: CarMarket.bg

Като най-голямата онлайн медийна група в България, „Нет Инфо“ има отговорността да насочи вниманието към един от най-драматичните социални проблеми, който разяжда обществото ни от години.

Както и в миналогодишното издание на кампанията за безопасно шофиране „Отговорни на пътя“, с Влади Кулев няма да назидаваме, а ще се постараем да говорим градивно, за да бъдем полезни за нашите зрители и читатели.

Влади Кулев е професионалист с над 20 годишен опит в организацията и провеждането на автомобилни мероприятия за динамично и безопасно шофиране. Той е единственият инструктор официално сертифициран от три автомобилни бранда от Мюнхен, Щутгарт и Цуфенхаузен едновременно.

Отговорността на пътя е на всички нас, затова и с Влади избрахме писта „Дракон“, тъй като държим да сме отговорни и в процеса на заснемане на нашите видеа, като ползваме това съоръжение и контролираната му среда, за да покажем нагледно някои критични ситуации, които може да възникнат на пътя. И най-вече – как да реагираме, ако или когато човек изпита ефекта на недозавиване или презавиване. За целта Влади ни е подготвил и едно интересно пособие, с което да унагледим ефектна на презавиване и недозавиване, като задължително уточняваме, че тук въобще няма да говорим за контролираното презавиване, което познаваме като дрифт.

Облягайки се на опита на Влади Кулев, ще поговорим какво предизвиква недозавиването, как да го избегнем, какво предизвиква презавиването и как да го избегнем. Къде в тази картинка се вписват гумите и дали правилното седене зад волана ще ни помогне да реагираме бързо и правилно, или „Полегнала е Тодорка“ с характерната техника „Миене на прозорци“ за държане на волана ще свърши работа.

"Нет Инфо" и CarMarket изказват сърдечни благодарности на нашите партньори, които ни подкрепиха в тази изключително важна мисия: SFA Automotive (официален представител на Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth и Leapmotor), верига бензиностанции OMV, онлайн застрахователна платформа Trusti.bg, Български Червен Кръст и сдружение „Ангели на пътя“. Тяхната подкрепа е доказателство, че заедно можем да постигнем много!

Посетете нашите уебсайтове и станете част от „Отговорни на пътя“! Промяната започва от всеки един от нас. Готови ли сте да бъдете отговорни?