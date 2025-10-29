Toyota Corolla Cross: практичен и икономичен (ВИДЕО РЕВЮ)

12 поколения, 59 години, 55 млн. продажби по света. Toyota Corolla безапелационно е автомобилът, оставил най-дълбока следа в историята на автомобилостроенето. За версиите и модификациите на този автомобил през последните 6 десетилетия ще е необходимо много „мастило“ и екранно време, за да бъде обяснено цялото родословно дърво на модела.

Затова аз се концентрирам само върху SUV-версията на модела, която дойде в края на 2022 г., а сега е ред на нейния фейслифт. Тук ще вметна, че този модел се произвежда в 9 завода по света, но европейският идва от Япония, така че клиентът спокойно може да се облегне и на щампата Made in Japan.

Най-съществената промяна в дизайна на модела откриваме в предницата, където веднага изпъква новата радиаторна решетка, която се отличава драстично от тази в досегашния модел. Над нея минава специфична ивица, подчертана от алуминиева лайстна, за да се увеличи визуално широчината на автомобила.

Разбира се, фаровете също са модернизирани като форма, светлинни блокове и светлинен подпис, който е изключително дълъг. При подаване на мигач дневната светлина става пътепоказател. Тук трябва да се отбележат адаптивните дълги светлини (AHS), които се появяват за модела.

Другата голяма новост е свързана с появата на версия GR Sport, която се различава от останалите, в моя случай Executive Plus, най-вече с решетката тип „пчелна пита“ и черния гланц. Колесните арки в черен мат, 19-цоловите джанти и сниженото с 10 мм окачване също са характерни за GR Sport, докато при моя тестови автомобил джантите са 18-ки.

Размерите са непроменени, дължината е 4,46 м, междуосието е 2640 мм, което позиционира модела между C-HR и RAV4, точно в центъра на европейския C-SUV сегмент.

И макар да е там, макар да е един от малкото в сегмента самозареждащи се хибриди с опция за четири задвижващи колела, Corolla Cross няма възможности извън пътя. Доказателство за това е и фактът, че пътният му просвет е 160 мм.

Що касае цветовете, те са осем, като металиците са по 990 лв., а перлите 1490. За четирите двуцветни изпълнения на GR Sport също се доплаща по 1490 лв.

Сред опциите за персонализация мога да изтъкна релсите на покрива, различните покривни кутии, държачи за велосипеди или сноуборд. Видеорегистраторът е добра опция, но идва срещу 920 лв. За теглич и окабеляване се доплаща около 1500 км, но пък моделът може да тегли до 750 кг прикачен товар.

Промените отзад са доста по-малко, като най-лесно и очаквано е да се пипнат фаровете. В този случай тяхната форма е релефна и дори имат роля за подобряване на аеродинамиката.

Обемът на багажника варира в зависимост от избраната версия. Най-голям е той при модификацията със 140 к.с. - 473 л, съпоставим с този на Dacia Duster. Отиваме на 2,0-литровия двигател и обемът пада на 425 литра, но изберете ли варианта с 4х4, тогава ще трябва да се задоволите с обем от едва 390 литра.

Промените в интериора не са много. Най-видимата е оформлението на централната конзола, най-отгоре на която е позициониран познатият от гамата на Toyota 10,5-инчов сензорен екран. Той се предлага стандартно за модела, което важи и за 12,3-инчовото приборно табло.

В горните нива на оборудване имаме оптимизирано амбиентно осветление, както и подгрев на волан и седалки. Казах горните нива, затова да уточня, моделът се предлага в изпълнения Executive, Executive Plus, Luxury Plus и новият GR Sport. Последният, освен че предлага режим Sport с по-бърза реакция на дроселовата клапа, идва със специфични спортни седалки с велурено/кожена тапицерия, червени шевове и много сериозна странична опора. Има и нов скоростен лост.

На ревизираната централна конзола имаме допълнително място за съхранение на смартфон и станция за безжично зареждане стандартно, но без вентилатор. Имаме плъзгаща се кутия за съхранение и ревизиран дизайн на поставката за чаши. Свързаността с Android и скоростта на зареждане са значително подобрени (1,5 пъти по-бързи), като сега съответстват на нивата на Apple CarPlay.

Трябва да маркирам задължително физическите бутони за радиото и най-вече тези за контрол на климатичната система, които са супер интуитивни за боравене по време на движение. Двата бутона за подгрев на седалките са типичният old school от Toyota. Преди години щяха да ме подразнят, но сега им се радвам.

В областта на задвижването промени не са правени. Естествено, имаме пето поколение хибридна система, като опциите за Corolla Cross са две. Първата е с 1,8-литров двигател, предно и 140 к.с. Аз тествам версията Hybrid 200. Двигателят е 2,0-литров, а цифрата 200 предполага броя на конските сили, но не, конските сили са 180. Важното е, че тази модификация се предлага както с предно, така и със задвижване на четирите колела, какъвто е този автомобил.

Задължително трябва да отбележа, че версиите с четири задвижващи колела се предлагат и с режим Snow Extra, новост за модела. Той разпределя по оптимален начин въртящия момент между двете оси, за да гарантира възможно най-доброто сцепление на заснежен път. Системата използва задния електромотор, за да предотврати превъртане на колелата и да поддържа сцепление.

Зад волана Corolla Cross очаквано залага на комфорта, не на динамиката. Но за да отметна и това, моделът ускорява до 100 км/ч за 7,6 секунди, което е доста прилично за 180 к.с. и 1500 кг тегло. И това се случва въпреки CVT трансмисията, на която аз просто не съм фен. Това е така, защото, когато й дадеш по-сериозна заявка с десния крак, тя просто не работи плавно като класическа автоматична трансмисия. Нейната сила е в града и при плавно шофиране, без резки ускорения. Тогава изпъква и другата най-силна черта на самозареждащия се хибрид, а именно ниският разход.

Не съм фен и на факта, че в Toyota няма бутони за бърз достъп, с които да изключи предупреждението за превишаване на скоростта или асистента за поддържане лентата на движение. За щастие тези физически бутони на климатика неутрализират донякъде споменатото от мен.

Интересна характеристика е вече споменатото от мен тегло от 1,5 тона, което преди едно десетилетие щеше да звучи адски много. Днес обаче не е така. При дължина от 4,46 м, батерия, електромотор, четирите задвижващи колела и целия пакет за безопасност, споменатото тегло е доста добър показател.

Изтъквам този факт не защото Corolla Cross ще направи чудеса от храброст през „Петрохан“ например, а защото това спомага да се поддържа средният разход в границите на 5 и малко над 5 л/100 км.

Иначе, независимото окачане (McPherson отпред, двойни А-рамена отзад, версията с малкия двигател е с торсионна греда) инженерите са конфигурирали за комфортно пътно поведение.

Това, което остана невидимо за окото, е сред едно от най-сериозните подобрения при фейслифта на Corolla Cross. То е осезаемо за слуха. Говоря за по-добрата шумоизолация, постигната благодарение на използването на високо демпфериращи материали в областта на сглобката на покрива, което намалява шума при дъжд и този от пътя, докато допълнителният материал в зоната на задните вентилатори намалява шума и вибрациите за пътниците отзад. В по-високите нива на оборудване, нов трислоен вътрешен заглушител на арматурното табло минимизира шума от двигателя.

За накрая оставям цената на Toyota Corolla Cross. Тя стартира от 63 990 лв. с ДДС за малкия двигател със 140 к.с. Версията със 180 к.с. и предно започва от 69 990 лв. с ДДС, докато същият двигател с 4 задвижващи колела започва от 77 990 лв. Топ изпълнението Luxury Plus се предлага за 88 990 лв. с ДДС. Всичко това са сериозни цифри, но пък те носят след себе си история, реноме, надеждност, дизайн, задвижване, технологии.

На финала не мога да подмина Toyota Relax, предлагаща спокойствие с 10-годишна гаранция или 185 000 км, ако колата се обслужва годишно или на 15 000 км. Вносителят предлага също така 10-годишна грижа за батерията или 1 000 000 км, както и 12 години гаранция срещу ръжда на купето. За спокойствието за собствениците на модела се грижи и пътната помощ Toyota Eurocare, която важи 3 години след първоначалната регистрация на модела.

Технически характеристики

Toyota Corolla Cross 2.0 4WD

Размери

Дължина, мм: 4460

Широчина, мм: 1825

Височина, мм: 1620

Междуосие, мм: 2640

Тегло, кг: около 1500-1560

Двигател

Тип: 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1987

Макс. системна мощност, к.с.: 180

Макс. въртящ момент, Нм: 190

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 7,6

Среден разход, л/100 км: 5,3

Вредни емисии СО2, г/км: 119

Базова цена на модификацията, лв. с ДДС: 77 990

