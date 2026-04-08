Жестоко убийство в гараж в Кокаляне, жертвата е намушкана на три места

С офийската градска прокуратура привлече като обвиняем мъж за умишлено убийство, след като разследването установи, че на 3 април в село Кокаляне, в гараж, обособен за живеене, той е нанесъл прободни наранявания на жертвата с нож в областта на гърдите, слабините и левия крак.

Софийският градски съд постанови постоянен арест спрямо обвиняемия.

„Съдът споделя доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства за извършеното престъпление, за което е привлечен обвиняемият“, посочват от СГС.

Оттам допълват, че съществува реална опасност задържаният да извърши ново престъпление, поради което е определена най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на Софийския градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура и се извършва от СДВР.