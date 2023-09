Експерти предупреждават: Разпространява се опиоид, по-смъртоносен от фентанила

С интетичният опиоид фентанил е добре известен с многото животи, които е отнел. По-малко известен клас синтетични опиоиди, наречени нитазени, са честа причина за предозиране в световен мащаб.

Властите в Обединеното кралство също предупредиха гражданите за появата и разпространението на нитазените. Те съобщават за скок на смъртните случаи, свързани с опиати, през последните два месеца, като подчертават, че няколко случая са свързани с приема на нитазени.

Някои лекарства от класа на нитазените са 100 пъти по-силни от морфина. Те са почти толкова силни, колкото фентанила. Но нитазените могат да бъдат по-смъртоносни, пише Science Alert.

Скорошно проучване, публикувано в Jama Network Open, съобщава, че хората, които са предозирали с нитазени, обикновено се нуждаят от две или повече дози от лекарството, докато тези, които са предозирали с фентанил, обикновено се нуждаят само от една доза.

Нитазените са разработени за първи път от швейцарска компания, наречена Ciba Pharmaceuticals през 50-те години на миналия век, като нов тип мощно болкоуспокояващо (аналгетик).

Изглежда, че химици в нелегални лаборатории са се задълбочили в стари научни статии, търсейки нови синтетични опиоиди и са се натъкнали на този клас смъртоносни лекарства.

Тези нови синтетични опиоиди са незаконни в Обединеното кралство, тъй като са обхванати от Закона за психоактивните вещества от 2016 г., който забранява всички химични съединения, способни да предизвикат психоактивен ефект при хората.

Как действат?

Опиоидите действат на места в мозъка и в тялото, наречени мю-опиоидни рецептори. Когато се активират, тези мозъчни рецептори могат да облекчат болката и при високи дози предизвикват чувство на еуфория, последвано от сънливост.

Морфинът, хероинът и фентанилът също активират тези мю-опиоидни рецептори. Фентанилът обаче може да направи това при много по-ниски дози от морфин или хероин.

Проучване, проведено сред плъхове установи, че нитазен, осигурява облекчаване на болката при доза почти десет пъти по-малка от необходимата за фентанил и около 1400 пъти по-малка от тази за морфин, за да се види същият ефект.

Тези лекарства не само облекчават болката и предизвикват еуфория, но и потискат дихателната система. Тоест намаляват дишането и това е причината за смъртта при предозиране с опиати.

Опиоидът нитазен причинява апнея (при която дишането спира) . Освен това отнема много повече време за възстановяване на нормалното дишане след нитазен (208 минути) в сравнение с фентанил (67 минути).

Следователно някои нитазени могат да имат потенциала да бъдат по-смъртоносни от фентанил и хероин.

Нитазените са използвани като добавки в други наркотици, като кокаин, бензодиазепини и синтетични канабиноиди. Употребяващите наркотици може несъзнателно да приемат опиоиди и трябва да са наясно с риска от респираторна депресия.

