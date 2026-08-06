Осъдиха украинец на 15 години затвор за палеж, саботаж и опит за убийство на военен

21-годишен жител на украинския град Запорожие беше осъден на 15 години затвор за палеж, подготовка на саботаж и опит за убийство на украински военнослужещ, съобщи "Укринформ", позовавайки се на Запорожката областна прокуратура.

Освен наказанието „лишаване от свобода“, съдът е постановил и конфискация на цялото имущество на осъдения.

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Изпълнявал задачи срещу заплащане

Според обвинението мъжът е приел предложение от неизвестен човек чрез приложение за съобщения, като се съгласил да изпълнява различни задачи срещу финансово възнаграждение.

Прокуратурата твърди, че целта му е била да печели „лесни пари“, без да се интересува от последствията от действията си.

Подпалил автомобил и планирал саботаж

Разследването е установило, че през ноември 2025 г. обвиняемият е подпалил автомобил.

Месец по-късно той започнал подготовка за саботаж срещу железопътната инфраструктура. По данни на прокуратурата планът предвиждал подпалване на дизелов локомотив на голяма железопътна гара.

Този план обаче не бил реализиран, тъй като локомотивът не се намирал на посоченото място.

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Опит за убийство на военнослужещ

През януари мъжът получил нова задача – да убие украински военнослужещ.

Според прокуратурата той получил информация за набелязаната жертва, както и указания за мястото, времето и начина на нападението.

Разследващите твърдят, че обвиняемият причакал военния пред жилищния му блок и му нанесъл няколко удара с нож.

Опитът за убийство обаче не бил доведен докрай, тъй като военнослужещият оказал съпротива и започнал да вика за помощ.

Пострадалият е бил откаран в болница с тежки наранявания и е оцелял.

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От началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. украинските служби за сигурност съобщават за десетки случаи на предотвратени саботажи, палежи и нападения срещу военнослужещи, железопътна инфраструктура и други стратегически обекти.

Според украинските власти извършителите често са набирани чрез анонимни канали и приложения за съобщения, където им се предлагат парични възнаграждения за изпълнение на конкретни задачи. Киев твърди, че подобни действия са част от опити за дестабилизиране на страната по време на войната.

Украинските правоохранителни органи редовно призовават гражданите да не се поддават на подобни предложения и предупреждават, че участието в саботажни действия и нападения срещу военни или критична инфраструктура се наказва с дългогодишен затвор.