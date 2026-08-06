Опасна гонитба в София: Шофьор с „Порше“ блъсна патрулка и избяга

Н ощна гонитба като от екшън филм завърши със сблъсък с патрулен автомобил, бягство и арест в столицата. Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж с инициали М.К., който е опитал да изблъска полицейска кола и е предизвикал катастрофа, за да избегне проверка.

Екшън на бул. „Брюксел“

Инцидентът е станал около 21:40 часа на кръстовището на бул. „Брюксел“ и ул. „Мими Балканска“. Обвиняемият управлявал лек автомобил „Порше“, когато полицейски патрул със „Шкода“ му подал множество звукови и светлинни сигнали за спиране.

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Вместо да отбие, шофьорът натиснал газта. Последвало високоскоростно преследване, по време на което мъжът се опитал да изблъска патрулката от пътя. В крайна сметка той засякъл полицейския автомобил и ударил патрулката.

Бягство и арест

Веднага след сблъсъка шофьорът на луксозния автомобил изскочил от колата, побягнал пеш и се укрил от органите на реда. След проведени оперативно-издирвателни действия той е бил открит и закопчан от полицейските служители.

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От държавното обвинение съобщават, че 30-годишният М.К. вече е осъждан. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс (пречене на орган на властта да изпълни служебните си задължения), за което законът предвижда ефективна присъда „лишаване от свобода“.

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Поради реалната опасност мъжът да се укрива отново или да извърши друго престъпление, наблюдаващият прокурор го е задържал за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе искане в Софийския районен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.