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„Знаехме в какво се забъркваме“: Братя от Германия си признаха за тайни доставки към Русия

Двамата предприемачи са обвинени в 65 нарушения на германския Закон за външната търговия, а доставките са преминавали през Киргизстан и Турция

2 юли 2026, 06:56
„Знаехме в какво се забъркваме“: Братя от Германия си признаха за тайни доставки към Русия
Източник: БТА

Д вама бизнесмени от Германия признаха вчера в съда за незаконен износ на промишлено оборудване за Русия, въпреки санкциите, наложени от Европейския съюз, поради войната в Украйна, предаде ДПА.

Прокурорите обвиняват двамата предприемачи – братя от германско-руски произход - в 65 случая на нарушаване на федералния Закон за външната търговия и плащанията в чрез своята компания за машинно оборудване, базирана в град Йолде.

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Според обвинителния акт компанията е доставила машинни компоненти на стойност над 830 000 евро на Русия през 2023 и 2024 г., след като ЕС допълнително засили икономическите си санкции.

Повече от месец след началото на процеса в съд в Мюнстер, братята дадоха обширни самопризнания след разговори между прокурори и адвокатите на защитата. Съгласно споразумение, целящо да избегне продължителен и сложен съдебен процес за икономически престъпления, и двамата мъже са изправени пред максимална присъда от четири години и осем месеца затвор. Признанията им бяха условие за споразумението.

„Знаехме в какво се забъркваме“, призна по-малкият брат пред съда. Предприемачите заявиха, че баща им, който е изправен пред отделни производства, ги е подтиквал да продължат бизнеса въпреки ограниченията. Бащата често е пребивавал в родната си Русия, докато синовете са организирали доставките от Германия.

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Според прокурорите машинните части първоначално са били изпратени до фиктивни компании в Киргизстан, а по-късно в Турция, преди да бъдат препратени към Русия.

Не е ясно кога съдът ще произнесе присъдата си.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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