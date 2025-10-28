Свят

Без санкции за германските дружества на "Роснефт"

Германските операции на „Роснефт“ са отделени от руската централа

28 октомври 2025, 17:07
Без санкции за германските дружества на "Роснефт"
А мериканските санкции срещу „Роснефт“ няма да засегнат германските ѝ дъщерни дружества, които бяха поставени под държавно управление след руската инвазия в Украйна, предаде АФП.

Министерството на икономиката заяви, че е получило уверения от съответните американски власти, че санкциите „не са насочени към германските филиали на „Роснефт“.

САЩ заплашиха Германия със санкции заради Русия

„Бизнес операциите с тези дружества могат да продължат“, посочи говорител на правителство.

Американската администрация е предоставила документ, съдържащ официални гаранции, а Берлин очаква скоро да получи допълнителни разяснения, които да осигурят правна сигурност.

Говорителят подчерта, че германските операции на „Роснефт“ са отделени от руската централа.

„Техните бизнес дейности не могат да бъдат контролирани от Русия и не носят приходи нито на руската компания-майка, нито на руската държава“, каза той.

„Роснефт“ иска помощ заради американските санкции

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви санкции срещу „Роснефт“ и другия руски петролен гигант „Лукойл“, като заяви, че преговорите с Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна „не водят до резултат“.

Германското правителство иззе германските активи на „Роснефт“ през септември 2022 г. и ги постави под попечителството на Федералната агенция за енергийно регулиране в отговор на пълномащабната руска инвазия.

Мярката бе замислена като временна, докато текат преговори с Москва за продажба на активите, но тези усилия досега не са дали резултат.

„Роснефт“ притежава и дялове в три германски рафинерии, включително и в големия комплекс PCK край Берлин.

