Зловещият наблюдател от булевард 657: Когато мечтаният дом се превърне в кошмар

М ария и Дерек Бродус и трите им малки деца се готвят да се нанесат в новия си дом на булевард 657 в Уестфийлд, Ню Джърси, САЩ.

За къщата, построена през 1905 година, със 6 спални и 3 и половина бани, Бродус казват, че това е техният „дом-мечта”. Тя се намира само на няколко пресечки от къщата, в която прекарва детството си Мария, в един от 30-те най-безопасни градове в Съединените щати. Семейство Броудс се надява, че премествайки се в идиличния квартал, ще защитят децата си от лошо влияние и престъпност.

Съвсем скоро те щели да разберат, че са сгрешили.

Само три дни по-късно те получават мистериозно писмо от човек, който по-късно става известен като „Наблюдателя”.

Белият плик с големи печатни букви е адресиран до „новия собственик” на имота. Според New York Magazine бележката започвала изключително любезно.

„Най-скъпи нови съседи от булевард 657, позволете ми да ви приветствам с добре дошли в квартала”.

Скоро тонът щял да се промени. В следващите редове на писмото анонимният подател твърдял, че домът, разположен на 45 минути извън Ню Йорк е „бил обект на моето семейство от десетилетия и тъй като наближава неговия 110 рожден ден, аз бях натоварен да наблюдавам и чакам второто му идване. Дядо ми е гледал къщата през 20-те години на миналия век, а баща ми е гледал през 60-те години. Сега е моето време”.

„Знаете ли какво се крие в стените на булевард 657? Защо сте тук? Ще разбера”, пишело в писмото.

So glad they making a season 2 of “The Watcher!!” pic.twitter.com/MtXfOVUAKm — 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐯𝐚⚜️ (@rebelleflowerr_) November 28, 2023

Анонимният изпращач дори се скарал на семейството, което започнало да ремонтира старата къща.

„Вашата стара къща беше твърде малка за нарастващото ви семейство ли? Или беше алчност да ми доведеш децата си?”, пише още мистериозният наблюдател.

„След като разбера имената им, ще се обадая и също ще ги нарисувам”.

На края на писмото зловещият изпращач пише:

„Добре дошли, приятели, добре дошли. Нека партито започне”.

Netflix's "The Watcher" is based on a true story about Derek and Maria Broaddus, who began receiving harassing letters from an anonymous sender after buying a home in Westfield, New Jersey. https://t.co/9xucZA2gcS — CBS News (@CBSNews) October 20, 2022

Писмото няма обратен адрес, подписано е от „Наблюдателя” в шрифт в курсив.

Притеснени, на следващия ден, Мария и Дерек Бродус потърсили старите собственици на дома с въпрос дали са получавали подобни писма. Джон и Андреа Уудс се сетили, че малко преди да се изнесат при тях пристигнало писмо от някой, също наричащ себе си Наблюдателя. В него той твърдял, че наблюдава отблизо къщата. Двойката, която живяла там 23 години решила, е това е някаква шега и изхвърлили бележката.

Мария и Дерек незабавно уведомили полицията. По техен съвет семейството не трябвало да разкрива на никой за мистериозното писмо, особено на новите си съседи, които били сред основните заподозрени.

Второто писмо

Две седмици след първото писмо, семейство Бродус получава второ.

„Работниците бяха заети и аз те наблюдавах как разтоварваш личните си вещи. Кончето е хубаво. Откриха ли вече какво има в стените? След време ще го направят.”, пише анонимният зловещ подател.

За разлика от първото писмо, в това той се обръща по име към новите обитатели на дома на булевард 657, но интересното е, че изписва грешно фамилията на семейството.

Дерек и Мария стават още по-тревожни, тъй като Наблюдателят имал твърде много информация за семейството им. Той знаел дори имената и реда на раждане на децата им.

Заради ремонта и зловещото писмо, семейството все още не смеело да се премести в новия си дом, а Наблюдателят изглежда бил вече нетърпелив те да го направят. Нарича децата им „млада кръв” и се чуди дали биха ги оставили да играят в мазето.

EPISODE 6: The Watcher House. Ever felt watched in your own home? For the Broaddus family, nightmares became reality when they received threatening letters from “The Watcher.” Sydney tells us the details of this twisted tale! Listen now on all your favorite streaming platforms! pic.twitter.com/eMRdCpIrco — Something Sick Podcast (@ASickPodcast) March 22, 2021

„Или ги е страх да слязат там сами? Бих се страхувал много, ако бях на тяхно място. Далеч е от останалата част на къщата. Ако бях горе, никога нямаше да чуя децата да крещят”, пише Наблюдателят.

В същата бележка той уведомява семейството, че „минават много пъти на ден. Булевард 657 е моята работа, живот и мания. И сега вие сте част от това, семейство Бродус”.

След второто писмо Дерек и Мария спират да водят децата си там, където трябвало да бъде новият им дом. Седмици по-късно те получават ново писмо:

„Къде отидохте? Липсвате на булевард 657”, пише Наблюдателят.

Премести ли се семейство Бродус в новия си дом?

Не. Шест месеца след закупуването на къщата за 1,4 милиона долара, те я пускат отново в продажба. Те така и не успяват да намерят купувач, тъй като решават да разкрият за зловещите писма на всеки, който прояви интерес към имота.

„Трудно е да преживеем това, което се случи и не можем да си помислим, че можем да го причиним на някой друг”, казва Дерек пред New York Magazine.

Бродус се опитват да продадат къщата отново през 2016 година за 1,25 милиона долара. Адвокатът по недвижими имоти на семейството им предлага да продадат дома си на строителен предприемач, който ще събори мястото, но този ход изисквал разрешението на Уестфийлдския съвет за планиране. Искането било единодушно отхвърлено след разгорещена четиричасова среща на борда, на която местните жители изразяват тревогите си, че събарянето на имота на булевард 657 ще намали цената на техните домове.

Месеци по-късно Бродус все пак успяват да дадат под наем имота си, но малко след като новото семейство се нанася, Наблюдателят отново изпраща писмо.

То е изпратено на 13 февруари, същата дата, когато Бродус дадоха показания по дело срещу предишните собственици на дома, които съдеха, защото не са ги уведомили за зловещите бележки.

Жалбата срещу старите собственици е отхвърлена от съда.

New Episode! "Season 3, Episode 21: The Watcher House and the Broaddus Family"



It’s Spooky season, yall and todays case totally creeped us out. In 2014 Derek and Maria Broaddus bought their $1.3 mil…



Player links & show notes: https://t.co/8JoaCNWjWQ — Judgy Crime Girls (@CrimeJudgy) October 12, 2022

„Чудите се кой е Наблюдателят? Обърнете се, идиоти”, гласи писмото, което пристига две години и половина, след като Бродус купуват имота.

„Може би дори сте говорили с мен, един от така наречените ви съседи, а нямате представа кой може да е Наблюдателят. Или може би знаете и сте твърде уплашени, за да кажете на някого. Добър ход”.

Новото писмо е по-агресивно от предишните три, а мистериозният подател се оплаква от медийното внимание върху себе си. Той дори заплашва да отмъсти на Мария и Дерек:

„Може би автомобилна катастрофа. Може би пожар. Може би нещо толкова просто като леко заболяване, което изглежда никога няма да изчезне, но ви кара да сте болни, ден след ден, след ден, след ден”.

Изненадващо, новите наематели на къщата решават да не напуснат дома си, а искат от своите хазяи Бродус да инсталират допълнителни камери за сигурност.

Четвъртото и последно писмо, завършва:

„Вие сте презирани от къщата и Наблюдателят спечели”.

Заловен ли е Набюлдателят?

От самото начало на разследването от полицията подозират, че зад писмата стои някой, който живее в квартал Уестфийлд. Един от заподозрените е Майкъл Лангфорд, чието семейство живее там от 60-те години. Но срещу него така и не са събрани категорични доказателства и той никога не е бил арестуван.

По време на разследването е разкрито, че върху писмата има женско ДНК. Затова разследващите поемат в друга посока. Заподозрени са сестрата на Майкъл-Аби Лангфорд, агентка по недвижими имоти, както и предишната собственичка на дома Андреа Уудс. Но ДНК-то не съвпада с нито една от трите жени. Тествана е дори и Мария Бродус, но и при нея няма съвпадение и тя бе освободена от подозрения.

Сред заподозрените е и съсед в квартала, който бил маниак на „наистина тъмни видеоигри” и ползвал псевдоним „Наблюдателят”. След няколко разпита в полицията и той е освободен от подозрения.

Появява се и друга версия за писмата на Наблюдателя, която е развита от съседите. Според тях самите Броудс измислят цялата история с Наблюдателя, тъй като осъзнават, че са закупили твърде скъп имот, който не могат да изплатят.

Някои дори предполагат, че така Броудс са търсили медийна известност.

Дерек признава, че е изпратил анонимни писма до съседите си, които го нападнали във Facebook в отчаян опит да изчисти името си.

„Това е като рак”, казва Дерек през 2018 година.

„Мислим за това всеки ден”.

Въпреки мащабното полицейско издирване на полицията в Уестфийлд, Наблюдателят не е заловен и до ден днешен.

If you binged the Netflix series, check out these truly terrifying letters that “The Watcher” actually left for the Broaddus family. Listen to the bonus episode of “Father Wants Us Dead” for the real story behind “The Watcher”. https://t.co/Jy1NHMuoKz pic.twitter.com/0jgo360UW0 — njdotcom (@njdotcom) November 22, 2022

Какво се случи с имота на булевард 657?

През лятото на 2019 година Бродус успяват да продадат дома си срещу 959 000 долара, което води до загуба от 400 000 долара от първоначалната цена. Семейството решава да предаде бележка на новите собственици чрез своя адвокат:

„Не ви желаем нищо друго освен спокойствието и тишината, за които някога мечтаехме в тази къща”. Към писмото те добавят и снимка на почерка на Наблюдателя, в случай, че пристигнат нови бележки.

Към днешна дата няма нови писма.

Семейство Бродус се премества в по-малък дом в Уестфийлд. Пред The Sun Online споделят, че се „опитват да продължат с живота си”.

Историята на семейство Бродус е екранизирана в сериал на Netflix, носещ името The Watcher.

По думите им екранизирането на Наблюдателя не ги прави богати, дори не покрива напълно загубите, понесени от продажбата на къщата им на безценица.

Самоличността на Наблюдателя остава загадка, въпреки, че след като Бродус стават медийно известни, прокурор от окръг Юниън поискал от хората, които живеят близо до булевард 657 доброволно да предоставят ДНК проби.

Нито един от съседите не съвпада с пробите, открити по писмото на Наблюдателя.

Съсед на име Малкълм Маникс не пожелава да даде проба.

Според The ​​Cut няма мъж с такова име в квартал Уестфийлд. Но пък през 60-те години имало сериал, наречен „Маникс”, в който полицай на име Арт Малкълм помагал на частния детектив Джо Маникс да разкрива престъпления. Странно съвпадение, но недостатъчно, за да оправдае арест.

Друг заподозрян е автора на „Аз и Орсън Уелс” Робърт Каплоу, който работил като гимназиален учител по английски език. Пред своите възпитаници той споделял неведнъж за привързаността си към Ню Джърси, където е израстнал през 60-те години. Бивши студенти твърдят пред The ​​Cut, че той говорил в часовете за манията си по дом в Уестфийлд и е написал най-малко 50 писма на собствениците на самия дом. Освен това брат му, адвокат Ричард Каплоу, живеел на половин пресечка от булевард 657 и дори представлява семейство Уудс в жалбата, която Броудс подават срещу тях.

Разследването така и не дава резултат и според прокуратурата няма основни заподозрени. Случаят обаче не е приключен. Властите смятат, че зад Наблюдателя най-вероятно стои възрастна жена, която живее близо до булевард 657.

Единственият начин Наблюдателят да бъде заловен е съвпадение в ДНК или ако самият той реши да се разкрие.