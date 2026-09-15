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Вратар от Англия отказа да стане крал в Уганда и отприщи скандал за короната

Надежда Неменски Надежда Неменски

15 септември 2026, 12:51
Вратар от Англия отказа да стане крал в Уганда и отприщи скандал за короната
Портрет на покойния крал Ойо   
Източник: БТА/AP

В ратар от полупрофесионална лига в Югоизточен Лондон отказа престола на кралство Тооро в Уганда миналата седмица, отприщвайки битка за унаследяването, която прерасна в открита конфронтация преди погребението на крал Ойо в събота.

36-годишният Джордж Десмонд Камураси, капитан и вратар на SE Dons - клуб, състезаващ се в деветото ниво на английския футбол в Крейфорд, беше избран от 21-членна кралска комисия по унаследяването като предпочитан кандидат да наследи своя братовчед, крал Ойо Ниимба Кабамба Игуру Рукиди IV.

Петнадесет от 18-те членове, участвали във гласуването, са подкрепили неговата кандидатура. Той е казал „не“, изтъквайки други отговорности, съобщи пред ESPN членът на комисията отговарящ за избора, свещеник Чарлз Ойо, пише Euronews.

Според традициите на Тооро отказът от престола след официално избор се счита за позор. Камураси не е коментирал публично решението си.

Доклади в угандските медии посочват, че той е изпитвал нежелание да напусне Лондон, той има семейни връзки в Англия и е имал мач от квалификационния кръг на FA Vase през същия уикенд, в който се е провеждало погребението на Ойо.

След отказа му комисията се обърна към принц Едуард Рукиди Киджанангома, водещ на новини и редактор в обществената телевизия на Уганда UBC, който беше обявен за наследник по-рано тази седмица. Това решение обаче беше отхвърлено от най-близкото семейство на покойния монарх.

„Нека скърбим“

Крал Ойо Ниимба Кабамба Игуру Рукиди IV, който се възкачва на престола едва тригодишен и властва над кралство Тооро в продължение на 31 години, почина наскоро на 34-годишна възраст, докато се лекуваше от рак в САЩ. Световните рекорди на Гинес го бяха признали за най-младия управляващ монарх в света.

Няколко хиляди души се събраха в събота в Уганда, за да отдадат последна почит към монарха, а президентът Йовери Мусевени призова за единство.

„След като въпросът с новия крал на бъде уреден, ще се радваме да работим с него, както правихме с Негово Височество Ойо. Призовавам народа баторо да използва мирни и законни средства за разрешаване на този въпрос и да даде предимство на единството пред разделението“, каза той в изявление, прочетено по време на съботната церемония в катедралата „Свети Йоан“ в град Форт Портал в Западна Уганда.

Спорът разедини кралското семейство, като майката на покойния крал обвини, че тя и други членове на семейството са били поставени под фактически домашен арест. 

Сестрата на краля, принцеса Рут Комунтале, обвини „зли лешояди“ в конспирация срещу нея и кралицата майка Бест Кемигиса. Тя представи завещание, което според нея кралят е съставил през 2022 г., определящо „биологичен син“ за негов наследник, без да го назовава по име.

Това дойде като изненада за мнозина сред елита на Тооро, които никога не бяха чували за такъв син и не бяха включили името му във гласуването за унаследяване. 

Кралската комисия „Бабиито“, която традиционно председателства и решава въпросите, свързани с кралските родословия, унаследяването и семейните връзки, защити избора си в събота. „Направихме всичко при спазване на културата и традициите на Тооро. Всички трябва да запазим мира и спокойствието“, заяви ръководителят на комисията Омусууга Чарлз Карумаси.

Кралицата майка заяви в официално обръщение, че битката за престола пречи на възможността им да почетат паметта на краля. „Обръщам се и към онези, които се борят за престола: моля ви, ще има време за всичко това. Нека скърбим и погребем моя син, крал Ойо“, каза тя. 

„Една от онези загуби, от които човек никога не се възстановява“

Уганда е република, но официално признава четири традиционни кралства, които бяха забранени след получаването на независимост от британското колониално управление от тогавашния президент, желаещ да обедини страната. Те бяха възстановени през 1993 г.

Кралствата служат предимно като културни институции без формална политическа власт, но техните монарси могат да се радват на значителна подкрепа и лоялност.

Крал Ойо някога носеше неофициалната титла за най-млад монарх в света и беше обичана фигура дори от световни лидери, с които се е срещал на национални събития, включително южноафриканския лидер Нелсън Мандела.

Бившият либийски лидер Муамар Кадафи се сприятелява с кралското семейство на Тооро така, сякаш са част от неговото разширено семейство. Той прави множество пътувания до Уганда и подкрепя финансово Ойо и майка му в продължение на години преди смъртта си през октомври 2011 г.

„Това е една от онези загуби, като тази на Боб Марли, от които човек никога не се възстановява. Не и Ойо, не и това симпатично младо момче, не и на 34 години. Ето какво прави всичко толкова болезнено“, казва Тимъти Калиегира, известен анализатор от Тооро, в прощално съобщение, публикувано в социалната платформа X.

„Той имаше дарбата да кара хората да се смеят. Винаги знаеше как да озари деня ми“, каза сестра му, принцеса Рут Комунтале, по време на погребалната церемония.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Euronews    
Кралство Тооро Уганда Битка за престола Кралско унаследяване Крал Ойо Джордж Камураси Вратар Монархия Кралско семейство Футбол
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