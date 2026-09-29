Щастлива вест в Холивуд: Дилан Спраус и Барбара Палвин станаха родители за първи път

А ктьорът от Дисни Дилан Спраус и супермоделът на Victoria's Secret Барбара Палвин официално станаха родители. Двойката обяви новината в общ пост в Instagram, разкривайки, че бебето е дошло на бял свят преди три седмици - точно на празника Деня на труда (Labor Day) в САЩ, съобщи People.

„Този път приехме Деня на труда съвсем буквално“, шегуват се двамата под кадър, на който са позирали с гръб към камерата, държейки новородената си дъщеря. И тримата са облечени с малки и големи екипи на бейзболния отбор Los Angeles Dodgers, докато гледат мач пред телевизора у дома.

Двойката, която сключи брак през юли 2023 г., все още пази в тайна името на първородната си рожба.

Първото момиче в семейство Спраус от десетилетия

34-годишният актьор и 32-годишният модел за първи път разкриха, че очакват дете през май 2026 г. по време на 79-ия филмов фестивал в Кан, когато Палвин подчерта набъбналото си коремче с елегантна светлосиня рокля.

По-късно през лятото, по време на гостуване в подкаст, Дилан не скри вълнението си, че ще стане „баща на момиче“.

„Имаме много малко семейство, но това е първото момиче с фамилията Спраус от изключително дълго време насам“, сподели тогава актьорът, израствал единствено в мъжка компания заедно с близнака си Коул Спраус.

„Израснал съм само сред момчета, така че баща ми трудно би ми дал съвет. Напълно непозната територия е за мен, но нямам търпение. А и да си призная - съвсем искрено обичам чаени партита!“, сподели още той.

Докато избираха име за своята малка принцеса, щастливите родители я наричаха галено на италиански - „principessa“.