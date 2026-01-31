Свят

Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида: "Спасете ме от този ад"

31 януари 2026, 13:28
Източник: БТА

С рещу свирепи ветрове и леден мраз, на ръба на човешките възможности, британски и южнокорейски учени се готвят за историческа мисия на отдалечения ледник Туейтс в Антарктида – да пробият 800 метра лед и да разберат защо "ледникът на Страшния съд" се топи, предаде The New York Times.

Във вторник, 27 януари, седмица след като учени от Великобритания и Южна Корея установиха лагер на отдалечения ледник Туейтс в Антарктида, те бяха почти готови да започнат пробиване в леда.

Многодневната операция по пробиване ще бъде кулминацията на осемседмичното пътуване на ледоразбивача „Араон“. Ако е успешна, тя ще позволи на изследователите да спуснат инструменти през ледника в океана отдолу, предоставяйки невиждани досега данни за това как водата топи леда отдолу нагоре, допринасяйки за повишаването на глобалното морско равнище.

Но свирепите ветрове, като тези, които бушуваха дни наред около лагера на изследователите, можеха да причинят замръзване на сондажното им оборудване или заравяне в снежни преспи. Те също така биха затруднили учените да останат на открито, докато пробиват дупката и инсталират инструменти под леда, в процес, който очакваха да отнеме повече от 60 часа.

За сряда бяха прогнозирани по-спокойни условия, когато учените се надяваха да започнат работа. Те нямаха проблем с това да чакат още един ден.

„Стигнахме толкова далеч“, каза Питър Дейвис, океанограф от Британското антарктическо проучване. „Би било досадно да се провалим на последното препятствие, само заради един ден.“

Във вторник десетте членове на екипа бяха предимно в добро настроение, доволни, че упоритата им работа ги е довела до прага на изпълнение на мисията им, въпреки многото трудности. След седмица на ледника дрехите им бяха по-мръсни, а мъжките им бради – по-буйни. Лицата на някои хора бяха леко по-тъмни от снежен загар.

Всички са ринали много сняг, както за да го почистят от палатките и оборудването си, така и за да съберат запас от вода за започване на пробиването, което ще използва гореща вода, за да разтопи дупка все по-дълбоко в леда.

По време на почивка от риненето, Сънхуан О, инженер и, на 23 години, най-младият член на екипа, описа чувствата си относно преживяването може би малко прекалено откровено.

„Спасете ме от този ад“, каза той с неспокоен смях, който подсказваше, че не се шегува напълно. „Моля ви, заведете ме на „Араон“.“

В такава екстремна работна среда помага придържането към рутина, каза Вон Сан Ли, главният учен на експедицията. Екипът работи от 8 сутринта до 6 вечерта, с почивки за обяд и чай. Вечерята е в 6 или 7 вечерта в трапезарната палатка, последвана от обсъждане на плановете за следващия ден, преди членовете на екипа да отидав в своите спални палатки.

Друго нещо, което е позволило къмпингуването на Туейтс да се усеща повече като нормален живот, е бързият сателитен интернет чрез Starlink, който екипът не беше използвал преди това в Антарктида.

Освен че помага на учените да поддържат връзка с близките си, добрият достъп до интернет е улеснил комуникацията с екипажа и други изследователи на борда на „Араон“, който пътува до различни райони във водите около Туейтс. Един от ръководителите по безопасност на екипа, Таф Реймънд, споделя видеоклипове и метеорологични данни всяка сутрин от лагера, за да помогне на пилотите на хеликоптери да преценят дали е безопасно да летят над него.

Преди да напусне кораба миналата седмица, за да лагерува на ледника, Кийт Макинсън, океанограф и инженер по сондиране, каза, че се е притеснявал, че бързият интернет ще направи всички антисоциални, предпочитайки да прекарват свободното си време в седене и скролване, вместо да разговарят помежду си.

Тази загриженост не се е оправдала напълно, каза д-р Макинсън във вторник, въпреки че призна: „Има моменти на тишина, които не са свързани с хранене, когато всички наваксват с новините от дома“, каза той. „Не за твърде дълго.“

По време на обедна почивка за чай, учените и инженерите се събраха в неотопляемата трапезарна палатка за малко разговори и малко скролване.

Реймънд беше изпекъл прясна питка в хлебопекарната, сподели журналист на The New York Times. Членовете на екипа нарязаха хляба и го изядоха с ягодово сладко и резени „Вкусно сирене“, вид отлежал чедър от Нова Зеландия и Австралия. Реймънд направи кана черен чай със сняг, който е бил разтопен и сварен на преносима газова печка. Захранването за хлебопекарната и други електрически устройства идва от бензинови генератори.

„По един или друг начин, ще го направим“, каза д-р Макинсън, и той беше прав. „Араон“ трябва да започне своето пътуване обратно към Нова Зеландия на 7 февруари или около тази дата, независимо дали пробиването ще е било успешно дотогава или не.

Източник: The New York Times    
Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида:

