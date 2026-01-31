Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида: "Спасете ме от този ад"

С рещу свирепи ветрове и леден мраз, на ръба на човешките възможности, британски и южнокорейски учени се готвят за историческа мисия на отдалечения ледник Туейтс в Антарктида – да пробият 800 метра лед и да разберат защо "ледникът на Страшния съд" се топи, предаде The New York Times.

Във вторник, 27 януари, седмица след като учени от Великобритания и Южна Корея установиха лагер на отдалечения ледник Туейтс в Антарктида, те бяха почти готови да започнат пробиване в леда.

Многодневната операция по пробиване ще бъде кулминацията на осемседмичното пътуване на ледоразбивача „Араон“. Ако е успешна, тя ще позволи на изследователите да спуснат инструменти през ледника в океана отдолу, предоставяйки невиждани досега данни за това как водата топи леда отдолу нагоре, допринасяйки за повишаването на глобалното морско равнище.

Да отидеш до най-страшното място на света и да разкажеш

Но свирепите ветрове, като тези, които бушуваха дни наред около лагера на изследователите, можеха да причинят замръзване на сондажното им оборудване или заравяне в снежни преспи. Те също така биха затруднили учените да останат на открито, докато пробиват дупката и инсталират инструменти под леда, в процес, който очакваха да отнеме повече от 60 часа.

"There are places we've been that no human's ever been before."



For the first time, scientists have managed to drill underneath the Thwaites Glacier in west Antarctica to investigate the water underneath.



Dr Peter Davis explains why this is so important - live from his tent on… pic.twitter.com/kxs7VPwDyd — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) January 29, 2026

За сряда бяха прогнозирани по-спокойни условия, когато учените се надяваха да започнат работа. Те нямаха проблем с това да чакат още един ден.

„Стигнахме толкова далеч“, каза Питър Дейвис, океанограф от Британското антарктическо проучване. „Би било досадно да се провалим на последното препятствие, само заради един ден.“

A calm evening last night for our geologists, but weather can change anytime. Video by Herman van Niekerk @go2uj of their field camp on Antarctica. Thank you for sharing your journey with us.#SANAP #Antarctica @dstigovza @NRF_News @environmentza pic.twitter.com/TzS3sbfRfA — antarcticlegacy@sun.ac.za (@Antarcticlegacy) January 27, 2026

Във вторник десетте членове на екипа бяха предимно в добро настроение, доволни, че упоритата им работа ги е довела до прага на изпълнение на мисията им, въпреки многото трудности. След седмица на ледника дрехите им бяха по-мръсни, а мъжките им бради – по-буйни. Лицата на някои хора бяха леко по-тъмни от снежен загар.

Всички са ринали много сняг, както за да го почистят от палатките и оборудването си, така и за да съберат запас от вода за започване на пробиването, което ще използва гореща вода, за да разтопи дупка все по-дълбоко в леда.

По време на почивка от риненето, Сънхуан О, инженер и, на 23 години, най-младият член на екипа, описа чувствата си относно преживяването може би малко прекалено откровено.

Did you know the United States maintains three year-round stations in Antarctica that conduct research that can only be done on the continent? A team of @StateDept, @NSF, and @DeptofWar officials went to Antarctica to inspect foreign research stations and make sure the continent… pic.twitter.com/fi9eiAyWx1 — State Department Economic Affairs (@EconAtState) January 23, 2026

„Спасете ме от този ад“, каза той с неспокоен смях, който подсказваше, че не се шегува напълно. „Моля ви, заведете ме на „Араон“.“

В такава екстремна работна среда помага придържането към рутина, каза Вон Сан Ли, главният учен на експедицията. Екипът работи от 8 сутринта до 6 вечерта, с почивки за обяд и чай. Вечерята е в 6 или 7 вечерта в трапезарната палатка, последвана от обсъждане на плановете за следващия ден, преди членовете на екипа да отидав в своите спални палатки.

Лоши новини за "ледника на Страшния съд"

UKAHT CEO Camilla Nichol chats to @read_the_past about the story of British science on the Antarctic Peninsula.https://t.co/fGbiMrClgM — UK Antarctic Heritage Trust (@AntarcticHT) January 29, 2026

Друго нещо, което е позволило къмпингуването на Туейтс да се усеща повече като нормален живот, е бързият сателитен интернет чрез Starlink, който екипът не беше използвал преди това в Антарктида.

Освен че помага на учените да поддържат връзка с близките си, добрият достъп до интернет е улеснил комуникацията с екипажа и други изследователи на борда на „Араон“, който пътува до различни райони във водите около Туейтс. Един от ръководителите по безопасност на екипа, Таф Реймънд, споделя видеоклипове и метеорологични данни всяка сутрин от лагера, за да помогне на пилотите на хеликоптери да преценят дали е безопасно да летят над него.

Преди да напусне кораба миналата седмица, за да лагерува на ледника, Кийт Макинсън, океанограф и инженер по сондиране, каза, че се е притеснявал, че бързият интернет ще направи всички антисоциални, предпочитайки да прекарват свободното си време в седене и скролване, вместо да разговарят помежду си.

This is what the Condition One weather in Antarctica looks like pic.twitter.com/7bPACCVu8Z — Curiosity (@MAstronomers) December 18, 2025

Тази загриженост не се е оправдала напълно, каза д-р Макинсън във вторник, въпреки че призна: „Има моменти на тишина, които не са свързани с хранене, когато всички наваксват с новините от дома“, каза той. „Не за твърде дълго.“

По време на обедна почивка за чай, учените и инженерите се събраха в неотопляемата трапезарна палатка за малко разговори и малко скролване.

Реймънд беше изпекъл прясна питка в хлебопекарната, сподели журналист на The New York Times. Членовете на екипа нарязаха хляба и го изядоха с ягодово сладко и резени „Вкусно сирене“, вид отлежал чедър от Нова Зеландия и Австралия. Реймънд направи кана черен чай със сняг, който е бил разтопен и сварен на преносима газова печка. Захранването за хлебопекарната и други електрически устройства идва от бензинови генератори.

🇦🇶 The British Antarctic Survey is hiring workers for its research bases in Antarctica, including chefs, plumbers, doctors, and more.



Applicants must be fit, and certain medical conditions like diabetes are not suitable for the harsh environment 👇 pic.twitter.com/96Ngsbe9DK — FRANCE 24 English (@France24_en) January 26, 2026

„По един или друг начин, ще го направим“, каза д-р Макинсън, и той беше прав. „Араон“ трябва да започне своето пътуване обратно към Нова Зеландия на 7 февруари или около тази дата, независимо дали пробиването ще е било успешно дотогава или не.