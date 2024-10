Жестоката истина за децата булки в Афганистан

Б иби Наздана e само на 7 години, когато е обещана за булка на непознат възрастен мъж, разказва ВВС.

Наздана успява да получи разрешение от талибанския съд да се разведе и до ден днешен носи документите със себе си.

Същите документи, които съдът обезсили.

Наздана е само една от многото жертви на твърдото тълкуване на шериата (религиозния закон) от талибаните, което накара жените ефективно да бъдат заглушени в правната система на Афганистан. Жените в Афганистан не могат да получат образование, да говорят извън къщата или да се освободят от принудителни бракове.

Разводът на Наздана е едно от десетките хиляди съдебни решения, отменени, откакто талибаните поеха контрола над страната преди три години. Отнема само 10 дни, след като групата нахлу в столицата Кабул, за да може съпругът на Наздана да поиска от съдилищата да отменят решението за развод, за което тя се бори толкова упорито.

Първоначално Хекматула иска да сключи брак с Наздана, когато тя е на 15 години. Изминали са осем години, откакто баща ѝ се съгласи на това, което е известно като „лош брак", който се стреми да превърне семейния "враг" в "приятел".

Наздана незабавно се обърна към съда , който тогава действаше под подкрепяното от САЩ афганистанско правителство - за раздяла, като многократно им казваше, че не може да се омъжи за фермера. Отне две години, но накрая беше постановено решение в нейна полза: "Съдът ме поздрави и каза: Сега си разведена и свободна да се омъжиш за когото си поискаш."

Но след като Хекматула обжалва решението през 2021 г., на Наздана се съобщава, че няма да й бъде позволено да пледира лично за собствения си случай.

"Талибаните ми казаха, че не трябва да се връщам в съда, защото е против шариата. Те казаха, че брат ми трябва да ме представлява вместо това ", казва Наздана.

"Казаха ни, че ако не се съобразим", разказва Шамс, 28-годишният брат на Наздана, "ще върнат сестра ми на Хекматула насила."

