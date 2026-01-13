Свят

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Властите оценяват риска от замърсяване в района

13 януари 2026, 15:08
Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове
Източник: Община Зимнич

Б аржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, потъна напълно в река Дунав близо до румънския град Зимнич, предават местните медии.

Властите оценяват риска от замърсяване в района. В тази връзка представители на националната администрация "Румънски води" са взели няколко водни проби, за да определят въздействието върху околната среда.

"Трафикът и транспортът по Дунав не са засегнати“, увери кметът на Зимнич, цитиран от "Хотнюз".

Според наличната информация баржата е пристигнала в румънския град на 20 декември и още тогава се е повредила. Миналата седмица плавателният съд е започнал да се пълни с вода. Членове на екипажа са предупредили, че има риск от потъване.

Властите са се свързали с екипажа на баржата и с румънската компания, която е собственик на плавателния съд. Те са ги помолили да се намесят, за да почистят района и да елиминират риска от замърсяване на река Дунав.

Зимнич се намира срещу българския град Свищов. 

Източник: БТА, Мартина Ганчева    
Потънала баржа Река Дунав Азотни торове
