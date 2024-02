Жена забрави 30 години от живота си след силно главоболие

П редставете си, че се събуждате в болница без спомен за последните 30 години от живота си. Как бихте реагирали?

Това сюрреалистично преживяване се превръща в реалност за една жена в Луизиана, САЩ, чийто живот се преобръща като в история от Холивуд, когато се събужда в болница след силно главоболие.

Главната героиня на тази необичайна история е Ким Деникола, 60-годишна жена, която през 2018 г. установява, че е загубила спомените си от последните три десетилетия след силно главоболие. Историята ѝ е разказана от The Times of India.

Станало ясно, че тя не е в състояние да си спомни важни събития от живота си, като например брака, майчинството и съкровените моменти със семейството и приятелите след 30-годишна възраст.

Изпитанието на Ким Деникола започва с внезапно и силно главоболие на 56-годишна възраст. Тъй като главоболието продължавало, то се превърнало в чудовище, което отнело паметта на Деникола и я накарало да забрави важни аспекти от живота. Тя изгубила съзнание и се събудила в болница, където изненадващо съобщила на лекарите, че не е била омъжена и няма деца - напълно невярна информация.

Деникола забравя технологичния напредък, политическите промени и дори ерата на новите компютри.

Диагностицирана от лекарите с обширна амнезия, официално наричана глобална амнезия, състоянието на Деникола озадачава медицинските специалисти. Въпреки строгите тестове, проведени през 2018 г., причината за амнезията ѝ остава неразгадаема дори след пет години. 60-годишната Деникола все още няма представа за липсващите 30 години от живота си, а лекарите изразяват несигурност относно евентуалното ѝ възстановяване.

Преди да се появи тази особена загуба на памет, Деникола е документирала "предишния" си живот в дневник. Четенето му сега прилича на разглеждане на живота на непознат човек, тъй като тя се ориентира в записите, написани от човек, който не знае самоличността на автора. Не всеки спомен в дневника е приятен, тъй като Деникола признава, че е скъсала много от страниците в дневника. Въпреки предизвикателствата, жената намира утеха в развиването на нови интереси и хобита, преоткривайки нещата, които обича, и постепенно продължава напред. Устойчивостта ѝ проличава, когато изразява сърдечното си желание да събере цялото си семейство под един покрив, подчертавайки значението на общите празници въпреки изгубените години.

