"Минала съм през ада в живота си": Джил Прайс - жената, която помни всичко

В света на невероятни способности и изключителни таланти, срещаме Джил Прайс - жена, която разполага със способността да помни всичко. Тази невероятна жена е станала истинска сензация, поради своята уникална памет и способност да запомня дори най-малките детайли от своя живот.

През 2000 г. изследователи от Калифорнийския университет започват да изучават Прайс, която по-късно ще бъде диагностицирана с първия случай на синдром на хипертимезия, термин, измислен специално за нея.

"Минала съм през ада в живота си", казва тя пред HQBrain през 2008 г.

"Моите спомени са като сцени от филми за всеки ден от живота ми", споделя тя.

Jill price is called “the woman who can’t forget”



born on December 30, 1965, in Southern California, she is known for her extraordinary memory condition called hyperthymesia.



This condition enables her to recall vivid details from every day of her life. neuroscientist… pic.twitter.com/FmpAbAAPz1